Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!2 комментария
Пентагон направил 500 млн долларов на лазерное оружие против дронов
Американские военные выделят полмиллиарда долларов на производство боевых лазеров, способных перехватывать дроны и крылатые ракеты без расхода дорогостоящих зенитных боеприпасов.
Министерство обороны Соединенных Штатов направляет 500 млн долларов на создание боевых лазерных установок, передает газета New York Post.
Новое вооружение предназначено для ликвидации беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.
Американские вооруженные силы уже задействуют лазеры в Ормузском проливе для перехвата воздушных целей в рамках ближневосточного конфликта. Кроме того, технология проходит тестирование на южной границе Соединенных Штатов в целях борьбы с наркокартелями. Применение лазерных систем обходится значительно дешевле запуска классических зенитных ракет и помогает экономить запасы боеприпасов, отмечает ТАСС.
Современные установки, в том числе система HELIOS мощностью 60 кВт, размещаются в основном на военных кораблях из-за крупных размеров и высокого энергопотребления. Интересно, что управление некоторыми комплексами осуществляется при помощи модифицированных контроллеров от игровых приставок Xbox.
Специалисты обращают внимание на определенные эксплуатационные ограничения нового оружия. Боевым лазерам необходима ясная погода для результативной работы, и в настоящее время им сложно отражать одновременные атаки групп беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США заключила контракт на поставку антидроновых лазеров на сумму 400 млн долларов.
Министерство обороны ранее направило 86 млн долларов на разработку перспективных систем противовоздушной обороны.