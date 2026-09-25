Dimsum Daily: Си Цзиньпин выглядел старшим партнером на встрече с Трампом

Tекст: Мария Иванова

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне держался как доминирующая сторона, передает ТАСС.

«Выступление Си [Цзиньпина] было более продолжительным и содержательным. Различные репортеры и аналитики пришли к единому выводу: гость выглядел как старший партнер», – пишет гонконгское онлайн-издание Dimsum Daily.

Журналисты подчеркивают, что китайский лидер использовал тщательно выверенные формулировки. Он предложил расширить сферы сотрудничества и сократить количество проблемных вопросов. При этом Си Цзиньпин обозначил обязательное условие для любых будущих уступок со стороны Пекина: стабильные экономические отношения возможны только при равенстве, взаимном уважении и выгоде.

Издание обращает внимание на четкую позицию Китая по ключевым проблемам. Пекин требует от Вашингтона активного противодействия независимости Тайваня и прекращения поставок оружия на остров. В технологической сфере Китай настаивает на смягчении экспортного контроля над передовыми микрочипами, а в вопросах безопасности – на регулярном военном диалоге.

Несмотря на отсутствие подписанных долгосрочных соглашений и нерешенный спор о редкоземельных металлах, встреча задала новый вектор отношений. Требования Пекина, хотя и не новые, встретили значительно меньше сопротивления со стороны США, заключает издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 сентября председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в США с первым за 11 лет государственным визитом. По прибытии в Вашингтон китайский лидер призвал американскую сторону к равноправному партнерству.

Американские журналисты перед началом переговоров отметили значительное усиление позиций Пекина.