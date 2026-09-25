Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР

Tекст: Валерия Городецкая

Российские войска успешно продолжают уничтожение окруженной группировки украинской армии в городе Доброполье, одновременно развивая наступление на поселок Александровка в ДНР, отмечается в сообщении ведомства в Max. В Минобороны подчеркнули важность этого направления для полного освобождения Донбасса.

«Соединения и воинские части группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполье Донецкой народной республики и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка», – сообщили в министерстве. Освобождение города создаст серьезную угрозу для Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, главного укрепрайона ВСУ в регионе.

Доброполье служит мощным укрепленным районом и важным транспортным узлом для снабжения украинской армии со стороны Днепропетровской области. Установление контроля над городом позволит нарушить всю логистическую цепочку ВСУ в Донбассе и ускорить выход российских войск к границе ДНР.

Украинское командование пытается деблокировать окруженную группировку, однако все атаки пресекаются. По данным министерства, противник ежедневно теряет от 30 до 50 военнослужащих в попытках прорвать кольцо.

Напомним, российская армия блокировала крупную группировку украинских сил в Доброполье.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении российских войск на этот город с двух направлений.

Вооруженные формирования Украины оставили несколько хорошо укрепленных ключевых позиций.