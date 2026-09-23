Мать Сергея Соседова назвала причину гибели музыкального критика

Tекст: Ольга Иванова

О деталях трагического инцидента журналистам сообщила мать покойного Антонина, передают «Известия». «Вот он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не могли», – рассказала женщина.

Родственница критика с горечью добавила, что до трагедии они с сыном постоянно проживали вдвоем. В результате внезапной смерти Сергея Соседова мать осталась совершенно одна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкальный критик скончался в Якутии в результате несчастного случая.

Семья журналиста объявила о предстоящих похоронах на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

В конце прошлого года Сергей Соседов предложил внести песню Ларисы Долиной в официальный стоп-лист.