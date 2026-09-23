Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.20 комментариев
Мать Сергея Соседова назвала причину гибели музыкального критика
Известный музыкальный критик Сергей Соседов ушел из жизни в результате тяжелой травмы головы, полученной при случайном падении в здании отеля, об этом рассказала его мать Антонина.
О деталях трагического инцидента журналистам сообщила мать покойного Антонина, передают «Известия». «Вот он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не могли», – рассказала женщина.
Родственница критика с горечью добавила, что до трагедии они с сыном постоянно проживали вдвоем. В результате внезапной смерти Сергея Соседова мать осталась совершенно одна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкальный критик скончался в Якутии в результате несчастного случая.
Семья журналиста объявила о предстоящих похоронах на Перепечинском кладбище в Подмосковье.
В конце прошлого года Сергей Соседов предложил внести песню Ларисы Долиной в официальный стоп-лист.