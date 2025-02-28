Суд повторно оштрафовал Дудя за неуказание статуса иноагента

Суд в Москве повторно оштрафовал Юрия Дудя на 40 тыс. рублей за неуказание статуса иноагента

Tекст: Мария Иванова

Кузьминский райсуд принял решение оштрафовать известного блогера Юрия Дудя* на 40 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС. Суд признал Дудя виновным в административном правонарушении на основании ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

Ранее, в декабре 2024 года, Дудь уже был оштрафован за аналогичное нарушение на 45 тыс. рублей.

Минюст признал его иностранным агентом 15 апреля 2022 года. На протяжении 2024 года суды Москвы неоднократно привлекали блогера к ответственности. В августе 2024 года Таганский суд Москвы также оштрафовал его на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в телеграм-канале, где он с марта по май 2024 года распространял материалы без упоминания статуса иностранного агента.

Кроме того, летом 2022 года Юрий Дудь был оштрафован на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В конце прошлого года Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол на Юрия Дудя за распространение материалов без указания статуса иноагента.