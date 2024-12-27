Суд оштрафовал Дудя за отсутствие маркировки иноагента

Вучич спрогнозировал передачу «Северного потока» американцам

Президент Сербии Вучич допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года

В интервью немецкому изданию Handelsblatt президент Сербии Александр Вучич обсудил отношения с мировыми лидерами, такими как Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин, а также поделился надеждами на завершение войны на Украине. Вучич подчеркнул, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США может произойти много изменений, и отметил важность стратегических отношений Трампа с Китаем для Европы. Он также высказал мнение, что Европе необходимо принять более рациональный подход для окончания кровопролития на Украине и закрепления своего места в мировой экономике.

Президент Сербии выразил опасения по поводу влияния войны на мировую экономику, отметив, что Европа теряет свой вес, тогда как Азия и Африка укрепляют позиции. Вучич также сделал прогноз о том, что через год взорванный газопровод «Северный поток» может оказаться в руках американского инвестора, через который газ снова начнет поступать из России в Европу. Он отметил, что без перемирия такой сценарий невозможен.

Что касается дипломатических усилий, Вучич рассказал о своей беседе с Си Цзиньпином, в ходе которой китайский лидер выразил надежду на мирные переговоры после начала нового президентского срока в США. Несмотря на то, что Китай поддерживает Россию, Вучич считает, что Пекин может сыграть роль в посредничестве. В завершение интервью сербский лидер высказал уверенность, что с Трампом шансы на мир возрастут, так как он намерен сократить финансовую поддержку Украине.

Также Вучич обсудил стратегическую важность разработки литиевых месторождений в Сербии, которая планирует поставлять этот важный для автоиндустрии материал напрямую в Германию. Он подчеркнул, что это партнерство с Германией имеет большое значение, ведь Европа стремится сократить зависимость от импорта лития из Китая, Австралии и Южной Америки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо договорились отправиться в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая, также Сербия заявила, что не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на возможное давление со стороны США, а Вучич рекомендовал Западу прислушаться к словам Путина об ответе на удары по России.