Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.5 комментариев
Суд оштрафовал Дудя за отсутствие маркировки иноагента
Суд оштрафовал Юрия Дудя на 45 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента
Таганский суд Москвы вынес решение оштрафовать Юрия Дудя* на 45 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента на его публикациях в интернете.
Таганский суд Москвы оштрафовал Юрия Дудя* на 45 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента на его публикациях в интернете, передает ТАСС.
Штраф наложен в соответствии с ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях России. Это связано с отсутствием соответствующей плашки, указывающей на статус иноагента, в опубликованных материалах.
Напомним, что Юрий Дудь ранее был признан иностранным агентом. Российское законодательство требует, чтобы все публикации таких лиц или организаций сопровождались соответствующей маркировкой, информирующей о статусе иноагента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей журналиста Андрея Караулова* за нарушение порядка деятельности иностранного агента, а Московский городской суд подтвердил назначение штрафа в 35 тыс. рублей лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* за отсутствие маркировки иностранного агента в его постах в соцсетях.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом