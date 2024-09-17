Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?7 комментариев
Суд оштрафовал Караулова за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. руб. журналиста Караулова за нарушение порядка деятельности иноагента
За нарушение порядка деятельности иноагента Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. руб. журналиста Андрея Караулова* (признан в РФ иноагентом).
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Караулов Андрей* Викторович признан виновным в том, что совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материала иностранным агентом при помощи интернета без указания, что материал произведен иноагентом)», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
В июне 2024 года Андрей Караулов* включен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.
Ранее сообщалось, что 21 июня журналист был оштрафован на 30 тыс. руб. за нарушение ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за отсутствие маркировки иноагента в публикациях социальных сетей.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом