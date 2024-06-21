И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Журналиста Караулова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Журналиста Андрея Караулова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Таганский суд Москвы вынес постановление о штрафе в 30 тыс. рублей в отношении журналиста Андрея Караулова* (признан иноагентом – прим. ВЗГЛЯД), включенного в реестр иноагентов.
Суд признал его виновным в нарушении ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за отсутствие маркировки иноагента в публикациях социальных сетей, передает ТАСС.
Андрей Караулов* был включен в список иностранных агентов Министерством юстиции 30 июня 2023 года. По информации ведомства, он распространял информацию, не соответствующую действительности, о деятельности российских властей, а также получал финансирование из-за рубежа.
В настоящее время журналист проживает за пределами России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом