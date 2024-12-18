Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.0 комментариев
Мосгорсуд оставил в силе штраф Макаревичу за нарушение закона
Мосгорсуд признал законным штраф Андрею Макаревичу за отсутствие маркировки иноагента
Московский городской суд подтвердил назначение штрафа в 35 тыс. рублей лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* (признан в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иностранного агента в его постах в соцсетях.
Московский городской суд оставил в силе постановление о штрафе, наложенном на лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*, за нарушение закона об иностранных агентах, сообщает ТАСС.
Суд отклонил жалобу музыканта, оставив в силе решение Симоновского суда Москвы. Постановление касается штрафа в размере 35 тыс. рублей за отсутствие обязательной маркировки в его постах в социальных сетях.
Ранее Макаревич был оштрафован на основании административного протокола по ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Музыканта обвинили в производстве материалов иностранным агентом в интернете без указания на статус. Это требование является частью законодательства, регулирующего деятельность иноагентов в России.
В сентябре 2022 года Министерство юстиции включило Андрея Макаревича в реестр иностранных агентов. Музыкант, проживающий в Израиле, ранее давал интервью, в которых критиковал спецоперацию российских войск на Украине и поддерживал антироссийские заявления.
Ранее Макаревич* не смог добиться снятия статуса иноагента через Верховный суд, который отказался рассматривать его жалобу.
До этого сообщалось, что Максим Галкин* и Алла Пугачева, а также Макаревич покинули Израиль на фоне обострения ситуации с Ливаном, отменив израильские выступления.
Таганский суд Москвы оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову на 4 тыс. рублей за отсутствие указания статуса иноагента у артиста Семена Слепакова и музыканта Андрея Макаревича*.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом