Мосгорсуд оставил в силе штраф Макаревичу за нарушение закона

Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе

Эксперт Ермаков: Единственным надежным средством «перехвата» ракет средней дальности является их уничтожение на пуске

Tекст: Роман Крецул

«В Европе могут стоять ракеты средней дальности «Томагавк». Современные системы ПВО России вполне способны ее перехватить. К таковым комплексам можно отнести С-300В, С-400 и С-500. Кстати, в Сирии они проявили себя крайне неплохо», – сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Конечно, перехватить ракету средней дальности – задача непростая. Но сам факт размещения боеприпасов в Германии еще не говорит о том, что с их помощью будет совершаться атака на Россию. Все-таки и мы сами обладаем крайне мощными ударными системами, которые могут быть применены в ответ», – акцентирует собеседник.

«В частности, если в нашу сторону полетят ракеты, то мы сумеем поразить места их запуска. Конечно, такое развитие событий не понравится ни американцам, ни немцам. Мы успешно выполняем задачи по сдерживанию потенциального агрессора. Они относятся не только к ядерным вооружениям, но и к ракетам средней дальности», – считает Литовкин.

«Изначально в РСМД попадали ракеты меньшей и средней дальности. Причем речь идет не только о баллистических, но и о крылатых ракетах. На период заключения договора это было логично, поскольку на тот момент для решения сложившегося кризиса надо было ликвидировать не только наши «Пионеры» и американские «Першинги», но и сухопутные «Томагавки» в Европе», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

«Однако в сегодняшнем контексте речь, скорее всего, идет о баллистических ракетах средней дальности, причем в наше время еще и с активно маневрирующими, зачастую планирующими, боевыми блоками. Это так называемые глайдеры. В совокупности по ряду соображений их называют гиперзвуковыми ракетами», – продолжает собеседник.

По его словам, в 80-е годы такие боеприпасы «уверенно особо не перехватывались». «Но у нас могли попробовать сделать это при успешном расположении систем С-300В», – рассуждает аналитик. «К сожалению, сейчас тоже нет высокой надежности перехвата, поскольку цель такого типа наиболее сложная, в чем-то даже хуже боевых блоков МБР. Да, они намного быстрее, но хотя бы не маневрируют. У нас эту задачу может решать С-500, во многом это цель его разработки. Еще результат работы по тематике «Нудоль» разумеется», – детализировал эксперт.

На этом фоне он обратил внимание на возможные сроки, в рамках которых России придется подготовиться к потенциальным рискам на фоне угроз, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он замечает, что работы по разработке комплексов противодействия ведутся уже давно. «В свете американских планов, озвученных несколько лет назад, процессы, конечно, интенсифицируются», – считает собеседник.

«Но в любом случае единственным надежным способом перехвата, и это понимают все стороны, является поражение ракеты еще на этапе пуска. Так что в каком-то смысле создание собственных ракет средней дальности является средством защиты», – заключил Ермаков.

В понедельник Владимир Путин заявил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача – обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват», – добавил он.

На прошлой неделе Пентагон отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, пишет «Интерфакс». Запуск произошел со станции космических сил страны на мысе Канаверал во Флориде. Данный запуск стал вторым успешным за 2024 год.