Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.28 комментариев
Макаревич не смог снять статус иноагента
Макаревич не смог снять статус иноагента через Верховный суд
Музыкант Андрей Макаревич* не смог добиться снятия статуса иноагента через Верховный суд, который отказался рассматривать его жалобу, а одной из причин статуса стали его высказывания о российской армии, сообщили в инстанции.
Как говорится в сообщении, Верховный суд отказался рассматривать жалобу музыканта Андрея Макаревича о снятии статуса иностранного агента, передает РИА Новости. В суде сообщили, что жалобу не передали на рассмотрение в судебном заседании.
Согласно документам, Макаревич попал под влияние Украины и занимается политической деятельностью в ее интересах. Это подтверждает Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ. Музыкант дал интервью для СМИ-иноагентов и распространял их в соцсетях.
Одной из причин наделения Макаревича статусом иноагента стали его слова о якобы причастности ВС РФ к военным преступлениям. Макаревич полагает, что включение его в реестр иноагентов является дискриминацией и унижением его достоинства.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение музыканта Андрея Макаревича в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, из-за его политической деятельности в интересах Украины. До этого СК начал доследственную проверку в отношении Макаревича из-за его высказываний в поддержку Украины в беседе с пранкером, который представился президентом Зеленским. Кроме того, Макаревич поделился разочарованием и «обломами» от жизни в Израиле после переезда из России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом