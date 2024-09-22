Макаревич не смог снять статус иноагента через Верховный суд

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, Верховный суд отказался рассматривать жалобу музыканта Андрея Макаревича о снятии статуса иностранного агента, передает РИА Новости. В суде сообщили, что жалобу не передали на рассмотрение в судебном заседании.

Согласно документам, Макаревич попал под влияние Украины и занимается политической деятельностью в ее интересах. Это подтверждает Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ. Музыкант дал интервью для СМИ-иноагентов и распространял их в соцсетях.

Одной из причин наделения Макаревича статусом иноагента стали его слова о якобы причастности ВС РФ к военным преступлениям. Макаревич полагает, что включение его в реестр иноагентов является дискриминацией и унижением его достоинства.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение музыканта Андрея Макаревича в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, из-за его политической деятельности в интересах Украины. До этого СК начал доследственную проверку в отношении Макаревича из-за его высказываний в поддержку Украины в беседе с пранкером, который представился президентом Зеленским. Кроме того, Макаревич поделился разочарованием и «обломами» от жизни в Израиле после переезда из России.