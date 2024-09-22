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Суд доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины
Суд доказал, что Макаревич вел политическую деятельность в интересах Украины
Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение музыканта Андрея Макаревича в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, поскольку он осуществляет политическую деятельность в интересах Украины, следует из решения суда.
Как следует из решения суда, правоохранительные органы обнаружили доказательства политической деятельности Макаревича (признан иноагентом) в интересах иностранного государства. Музыкант неоднократно давал интервью СМИ-иноагентам, таким как «Дождь» и «Настоящее время», где высказывал критические суждения о российской политике в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием, передает ТАСС.
В решении суда подчеркивается, что Макаревич активно использовал свои социальные сети для распространения этих материалов, формируя негативное общественное мнение о проводимой Россией специальной военной операции.
Ранее СК начал доследственную проверку в отношении иноагента Андрея Макаревича из-за его высказываний в поддержку Украины в беседе с пранкером, который представился президентом Зеленским,