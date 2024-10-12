Светлану Маслякову оштрафовали за отсутствие маркировки у Слепакова и Макаревича

Светлану Маслякову оштрафовали за отсутствие маркировки иноагентов Слепакова и Макаревича

Таганский суд Москвы оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову на 4 тыс. рублей за отсутствие маркировки «иноагент» у упомянутых в программах артистов. Как сообщает ТАСС, Маслякова допустила нарушение закона «О средствах массовой информации» при трансляции программ с участием Семена Слепакова и Андрея Макаревича, признанных в России иностранными агентами.

В частности, 3 июля 2024 года на канале была показана программа «Вне игры», в которой транслировалась зарисовка с участием Слепакова, без указания его статуса. Также 4 июля 2024 года в программах «Высшая лига. Второй четвертьфинал – 2008» и «Высшая лига. Первый полуфинал – 2008» Андрей Макаревич* упоминался как член жюри, но без маркировки «иноагент».

Маслякову признали виновной по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Суд назначил ей штраф в 4 тыс. рублей. Представитель Масляковой в суде отметил, что допущенные нарушения уже устранены.

Напомним, Андрей Макаревич* не смог добиться снятия статуса иноагента через Верховный суд, который отказался рассматривать его жалобу.

Музыкант и комик Семен Слепаков* был внесен в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов, неуместные шутки и иностранное финансирование.