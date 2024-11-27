Суд зарегистрировал протокол на Дудя за отсутствие плашки иноагента

Таганский суд зарегистрировал протокол на Юрия Дудя за отсутствие маркировки иноагента

Tекст: Мария Иванова

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя*, признанного в России иноагентом, сообщает РИА «Новости». Протокол составлен за производство и распространение материалов в сети без указания статуса иноагента. На данный момент дата рассмотрения дела судом еще не определена.

Блогеру грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей за нарушение требований законодательства о маркировке материалов, произведенных иностранным агентом.

Отметим, что это не первый случай, когда Дудя привлекают к административной ответственности за подобные нарушения. Ранее он был оштрафован на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки в своем контенте.

Летом 2022 года суд оштрафовал Юрия Дудя на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. До этого его также штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.

Напомним, Минюст включил в список СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя*, политолога Екатерину Шульман, художника-карикатуриста Сергея Елкина и еще шесть физических лиц.

Позднее Верховный суд России отказал блогеру Юрию Дудю* в рассмотрении жалобы на ненадлежащее уведомление о присвоении статуса иноагента.

Прокуратура возбудила административное дело на Юрия Дудя* за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».