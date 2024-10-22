За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?9 комментариев
Верховный суд отказал Дудю в рассмотрении жалобы на статус иноагента
Блогеру Юрию Дудю*, признанному иноагентом, отказано в рассмотрении жалобы на то, что его якобы не уведомили должным образом о присвоении соответствующего статуса, сообщил Верховный суд России.
«Дудю* отказали в передаче жалобы на рассмотрение», – приводит ТАСС слова представителя суда.
Напомним, Дудь* был объявлен иноагентом в апреле 2022 года. Блогер обжаловал решение Минюста, но оно было оставлено в силе как Лефортовским районным судом, так и Мосгорсудом. Прокуратура возбудила административное дело на Дудя* за отсутствие маркировки иноагента.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом