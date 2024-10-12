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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    12 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    47 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    12 октября 2024, 07:26 • Новости дня

    Дудя привлекли к ответственности после интервью с Лебедевым

    Юрий Дудь получил административное дело за нарушение закона об иноагентах

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура возбудила административное дело на Юрия Дудя* за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».

    Прокуратура привлекла к административной ответственности блогера Юрия Дудя*, признанного в России иностранным агентом, за нарушение закона об иноагентах после выхода его интервью с дизайнером Артемием Лебедевым на видеохостинге YouTube, сообщает ТАСС.

    «В ходе проверки установлено, что Дудь разместил видеоролик без указания на то, что материал произведен и распространяется иностранным агентом», – заявили в правоохранительных органах.

    Административное дело было возбуждено через месяц после выхода интервью. Вменяемое Дудю правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, грозит штрафом от 30 до 50 тыс. рублей. Напомним, 15 апреля 2022 года Минюст РФ признал Дудя иноагентом.

    Летом 2022 года московский суд оштрафовал его на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В августе 2023 года Таганский суд Москвы назначил Дудю штраф в 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете, что он оспорил в Мосгорсуде.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    11 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, российская сторона не проявляет интереса к заявлениям украинских деятелей о возможных конференциях по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы уже была четко озвучена президентом Владимиром Путиным 14 июня.

    Лавров уточнил, что не следит за информацией, периодически озвучиваемой украинскими представителями.

    «Нам это неинтересно», – заявил министр, комментируя слова посла Украины в Турции Василия Боднара о планах Киева провести второй «саммит мира» до конца года.

    Лавров также отметил, что Россия слышит политические заявления о необходимости урегулирования на Украине, но пока не видит в них ничего серьезного. «Новости появляются ежедневно, но за ними бессмысленно следить, пока на земле мы не видим серьезных предложений», – пояснил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    10 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    СМИ: ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром в Адыгее американскими дронами

    Mash: ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром в Адыгее американскими дронами PD-2

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские боевики предприняли попытку атаки военного аэродрома в Адыгее с применением дронов PD-2, оснащенные взрывчаткой в 19 кг, однако атака не достигла цели благодаря работе ПВО.

    Украинские боевики попытались осуществить атаку на военный аэродром в районе Майкопа, используя американские дроны PD-2, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Уточняется, что дрон был оборудован 19 кг взрывчатки и преодолел около 500 км от границы Украины. Также в публикации указано, что данный тип беспилотника способен пролететь до 1 тыс. км.

    По предварительным данным, аналогичный вид беспилотника в начале сентября украинские боевики использовали для атаки на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг утром власти Адыгеи приняли решение эвакуировать жителей поселка Родникового из-за возгорания, возникшего вследствие атаки беспилотников.

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    11 октября 2024, 19:47 • Видео
    Урсула у Санду и битва за Молдавию

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

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    11 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Бербок заявила о невозможности переговоров Путина с Шольцем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что российский президент Владимир Путин не настроен на телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как пишет Reuters, Бербок сообщила, что «сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», передает РИА «Новости». Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности будущего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее сообщалось, что Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером и президентом Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

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    11 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия будет создавать малые котлы для ВСУ в Курской области

    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона. Это также облегчает России достижение контроля над линией фронта, поскольку она становится менее растянутой, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ряд военкоров сообщили об успехах р оссийской армии в Курской области.

    «В Курской области ВС России продолжают ликвидировать «карман», который образовался с момента начала вторжения противника в регион», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так, по его словам, в настоящий момент бои идут под Веселым. Кроме того, войска формируют клещи в районе села Плехово. По информации собеседника, севернее Суджи освобожден населенный пункт Черкасское. Причем когда противник попытался усилить эти направления, армия ударила от Коренева на юго-восток в направлении Любимовки и Новоивановки.

    «Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», – указал Онуфриенко. При этом он уточнил: спешить с ликвидацией «кармана», который занял противник, не стоит.

    «Киев руководствуется политическими целями. С военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области совершенно бессмысленно. Но командование ВСУ продолжает бросать на это направление практически все резервы. Впрочем, тем самым они облегчают наше продвижение на других участках фронта. Поэтому чем дольше они будут цепляться за остатки захваченной части региона, тем лучше», – детализировал аналитик.

    «Российские силы продолжают вести наступление, исходя из соотношения возможностей обеих сторон. Как и на других участках, в Курской области мы нащупываем слабые места в обороне ВСУ и наносим удар», – добавил спикер. Онуфриенко не исключает продвижение наших войск от Любимовки к Новоивановке, а также по встречному направлению на Малую Локню.

    «В этом случае возможно соединение восточного и западного вклинения и, соответственно, образование большого котла к северу от этого направления. Это фактически вдвое сократит контролируемую сегодня противником территорию в Курской области», – акцентировал он. Однако аналитик склонен считать более вероятным сценарий, при котором ВС России продолжат постепенное выдавливание украинских войск с организацией малых котлов.

    Ранее ряд военкоров сообщили об успехах российской армии в Курской области. Так, по словам военного блогера Юрия Подоляка, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг. Таким образом, ВС РФ удалось полностью окружить гарнизон ВСУ в Любимовке. Со стороны Минобороны данная информация пока не подтверждена.

    Он отмечает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» противника дорог с твердым покрытием. Трассы складываются в «треугольник», вершинами которого являются Малая Локня, Суджа и Зеленый Шлях. Параллельно с этим, по его данным, проходят бои в районах Михайловки, Мартыновки, Веселого и Плехова.

    Между тем авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» сообщают о прорыве обороны ВСУ под Любимовкой. Они отмечают, что в настоящий момент в Курской области освобождено не менее пяти населенных пунктов, при этом в окружении оказались два украинских батальона. «Враг ошеломлен нашим наступлением», – подчеркивают они.

    Кроме того, авторы «Рыбаря» пишут, что ВСУ были вынуждены перебросить 47-ю отдельную механизированную бригаду на Суджанское направление. Итоги наступления российской армии подытоживает проект «Военкоры Русской весны»: неожиданная атака в районе Любимовки вынудила противника спасаться бегством. При этом на украинских ресурсах уже пишут о «продавливании левого фланга группировки ВСУ».

    При этом Telegram-канал Mash сообщает о начале «второй фазы активного контрнаступления в Курской области». По оценке ресурса, под контролем ВС РФ уже находится дорога Суджа – Коренево, которую противник использовал для снабжения своих подразделений. Военным также удалось освободить Нижний Клин и Зеленый Шлях, взятие которого иронично прокомментировал Юрий Подоляка: «Противник был в шоке. Даже не в шоке, а в офиге».

    Между тем генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что украинская армия пребывает в замешательстве. «Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», – сказал он.

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    10 октября 2024, 17:03 • Новости дня
    Философ Дугин призвал к деколонизации русского сознания

    Эксперты определили роль России в противодействии культурной экспансии Запада

    Философ Дугин призвал к деколонизации русского сознания
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад провозгласил себя эталонной цивилизацией и на этом основании пытается насаждать свои ценности всему миру. Однако Россия, как страна с тысячелетней историей, способна создать им альтернативу и выполнять в современном многополярном мире роль связующего звена между разными цивилизациями. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Цивилизация – Россия: историческая роль и образ будущего».

    «Согласие и сотрудничество – фундаментальный принцип российского государства-цивилизации. Россия – тысячелетняя держава, она прошла кризисы и вершины, выработав фундаментальные принципы: единство и многообразие народов нашей страны, открытый характер российского общества. Единство власти и общества, светской и духовной власти, единство народов и сословий составляют чрезвычайно сложное многоцветие», – заявил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    По его словам, Россия играет ключевую роль в историческом развитии мира. «Эта роль состоит не только в достижениях российской культуры, науки и технологий, которые являются одной из вершин мирового развития, но и в русском языке, а также в том вкладе, который Россия внесла в создание глобальной системы безопасности и норм международного права», – пояснил аналитик.

    Однако в свое время Запад провозгласил себя «цивилизацией в единственном числе», добавляет философ Александр Дугин. «И в этом смысле все, что делает Россия, ислам или Китай – все это воспринимается как некая выходка частных провинциальных областей, которые поднимают восстание против глобальной империи. А на самом деле, Запад – это одна из возможных форм понимания всех базовых представлений», – рассуждает он.

    Дугин объясняет: современная западная культура уже давно не является классической западной культурой. А та, в свою очередь, не может считаться эталоном культуры. «С этого и начинается наш сегодняшний цивилизационный поворот к самим себе и строительство многополярного мира. Русская эпистема, которую мы сейчас должны фундаментально внедрить во все гуманитарные дисциплины, должна быть восстановлена в своих правах. Необходимо построить русскоцентричный мир, в котором есть и другие миры, и который не претендует на то, чтобы вытянуться и заместить собой всеобщее», – подчеркивает спикер.

    «Сейчас мы боремся с украинским нацизмом и противостоим коллективному Западу. Но главный враг – в нашем сознании, потому что наше образование, наука, политическая система – все построено по принципам западного универсализма. Наша задача в деколонизации русского сознания», – акцентировал Дугин.

    При этом именно Россия способна создать альтернативу западным ценностям и сохранить традиционные ценности для всего мира, согласился Душан Пророкович, научный сотрудник белградского Института международной политики и экономики, экс-депутат Национальной ассамблеи Сербии. «В балканских православных странах сильно влияние Запада. Формальные структуры наших государств оккупированы, мы по сути представляем государства с ограниченным суверенитетом», – посетовал он.

    «Роль России для Балкан очень важна. Постмодернистский неолиберализм выступает за демонтаж традиционных ценностей и их контекстуализацию совершенно иным способом. Демонтируются государства, религия, семья, даже концепция человека. Только Россия может этому противостоять», – продолжил аналитик.

    Вардан Багдасарян, профессор кафедры государственной политики МГУ, напомнил слова «нашего противника» – спецсоветника генсека ООН по вопросам борьбы с бедностью Джеффри Сакса: «Мы положили больную Россию на операционный стол, вскрыли ей грудную клетку, а у нее оказалась другая анатомия».

    По словам Багдасаряна, концепт государства-цивилизации предполагает запрет экстраполяции принципов от одной цивилизации к другой. «Из этого вытекает, что наш суверенитет основывается на идентичности и ценностях. Более того, цивилизованный подход – это о константах. Русская история цивилизационно воспроизводима: Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, современная возрождаемая Россия – это все суть России. Россия – это ковчег, мы объединяем всех», – добавил он.

    «Когда Россия подняла флаг традиционных ценностей, разные народы, культурные деятели стали сплачиваться вокруг нее. Запрос на контакты с нами очень большой – от Африки, Латинской Америки, Азии и других регионов. Собственными усилиями эти страны не могут бросить вызов Западу», – уточнил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Мы видим, что весь мир в шоке от того, куда так называемый Запад пытается его привести. Для наших гуманитарных наук, философов, ученых и исследователей важно разобраться в том, какой силой и волей мы можем выполнять роль связующего звена между цивилизациями и претендовать на полезный универсализм. Этот универсализм должен быть доминирующим, но не подразумевать подчинение других», – заключил депутат.

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    11 октября 2024, 11:20 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии

    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии и ее последствиями

    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии
    @ David Mareuil/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции Восточноазиатского саммита заявил о серьезной озабоченности России ремилитаризацией Японии, что может привести к изменениям в мироустройстве.

    По его словам, Россия обеспокоена ремилитаризацией Японии и возможными последствиями для мировой системы, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что отказ Японии от мирного развития может привести к демонтажу современного мироустройства и замене его на порядок, основанный на собственных правилах.

    Также глава МИД указал, что японское руководство увеличивает оборонные расходы и модернизирует доктринальные документы, включая концепцию превентивных ударов. Помимо прочего, Япония также участвует в американских планах по созданию глобальной системы ПРО с размещением ракет на своей территории.

    Лавров подчеркнул роль США в этом процессе, ссылаясь на заявление посла США в Японии о намерении создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе торгово-оборонительный совет для сдерживания Китая.

    В заключение глава МИД добавил, что конфронтационность проявляется не только в военно-политической, но и в экономической сфере, препятствуя созданию инклюзивных форматов экономического взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония продолжает удерживать курс на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами.

    Напомним, 1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба, который известен как внутрипартийный бунтарь, стремящийся добиться равноправных отношений с США.

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    12 октября 2024, 01:25 • Новости дня
    В Ингушетии возбуждено дело после нападения на полицейских

    В Ингушетии трое родственников погибли в результате нападения на авто ЦПЭ МВД

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ингушетии возбуждено уголовное дело после нападения на автомобиль заместителя руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД, в результате которого погибли трое человек.

    Следственный комитет России по Ингушетии возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного оборота оружия, сообщает ТАСС.

    Нападение произошло вечером 11 октября рядом с трассой «Кавказ». Погибли трое человек, включая полицейского, сопровождавшего заместителя руководителя Центра по противодействию экстремизму Адама Хамхоева.

    В результате вооруженного нападения на автомобиль, трое мужчин, находившихся внутри, получили смертельные ранения.

    Как уточнили в МВД по Ингушетии, погибшие были родственниками, включая сотрудника патрульно-постовой службы из Назрани, который в момент происшествия находился вне службы.

    На место инцидента прибыл прокурор региона Андрей Васильченко, который взял расследование под личный контроль.

    В настоящее время следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Полиция разыскивает нападавших, которые скрылись в сторону Северной Осетии. Их автомобиль был найден сожженным в поселении Майское.

    Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла серию террористических актов и диверсий в Ингушетии, задержав восемь человек, у которых были изъяты оружие, взрывчатые вещества и инструкции по их использованию; предотвращено нападение на сотрудников правоохранительных органов.

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    10 октября 2024, 07:57 • Новости дня
    В Адыгее началась эвакуация жителей Родникового из-за пожара после атаки БПЛА

    В Адыгее началась эвакуация жителей Родникового из-за пожара после атаки беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Адыгеи приняли решение об эвакуации жителей поселка Родникового из-за возгорания, возникшего вследствие атаки беспилотников, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

    В своем Telegram-канале в Адыгее началась эвакуация жителей поселка Родникового после ночной атаки беспилотников.

    Кумпилов отметил, что обошлось без жертв и пострадавших.

    На месте происшествия работают представители спецслужб и спасатели. Пожарные МЧС занимаются ликвидацией возгорания, возникшего вследствие атаки.

    Ранее сообщалось, что за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено десять БПЛА.

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    9 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Сербия исключила введение санкций против России

    Вице-премьер Вулин: Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не присоединится к антироссийским санкциям, несмотря на давление Запада, ссылаясь на историческую дружбу с Россией.

    Вулин в интервью журналу «Национальная оборона» добавил, что введение таких санкций было бы ударом не только по России, но и по самой Сербии из-за многовековой дружбы между двумя странами, передает РИА «Новости».

    По словам Вулина, страны Запада стремятся нанести удар в психологической и этической сфере, требуя от Сербии введения санкций. Однако он отметил, что такие меры не способны нанести серьезный ущерб российской экономике, но могли бы стать сильным психологическим и моральным ударом для России. Он добавил, что это вынудило бы Россию почувствовать себя «одинокой» на международной арене.

    Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Сербия не будет поддерживать антироссийские санкции Запада и терять друга.

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    9 октября 2024, 12:02 • Новости дня
    Москва осудила отказ США в выдаче виз для членов российской делегации на ГА ООН

    Tекст: Александра Юдина

    Москва сочла неприемлемым отказ Вашингтона в выдаче виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

    По его словам, отказ в визах нарушает договоренности о поведении принимающей страны в отношении стран – членов ООН, передает ТАСС.

    «С точки зрения посещения таких мероприятий на территории США мы не можем быть удовлетворены, потому что все время продолжаются и возникают проблемы с получением виз», – отметил Вершинин.

    Заместитель министра также подчеркнул, что в этот раз визу не получил член российской официальной делегации, руководитель комитета Госдумы России Леонид Слуцкий и еще несколько человек. Это, по его словам, является серьезной проблемой, требующей арбитражного решения.

    Вершинин также прокомментировал реформу Совета Безопасности ООН, отметив важность достижения консенсуса и подчеркнув, что расширение органа за счет стран НАТО и ЕС неприемлемо. Он поддержал включение Индии и Бразилии в состав постоянных членов Совета, но выразил озабоченность недопредставленностью Африки.

    Напомним, в начале октября секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после конфликта с сотрудниками немецкой дипмиссии из-за вопроса главе иностранных дел Германии Анналене Бербок.

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    11 октября 2024, 22:48 • Новости дня
    Россияне стали чаще жениться и реже разводиться

    Росстат: В августе число браков увеличилось на 18,3%, а разводов уменьшилось на 14,3%

    Tекст: Денис Тельманов

    В августе 2024 года наблюдался значительный рост числа заключенных браков на фоне снижения числа разводов на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Количество заключенных браков в августе 2024 года увеличилось на 18,3% по сравнению с июлем этого же года. Об этом сообщает «Росстат». В то же время число разводов в августе 2024 года показало снижение на 14,3% по сравнению с августом прошлого года.

    За период с января по август 2024 года общее количество разводов уменьшилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Анализ данных за полгода показывает устойчивую тенденцию к снижению количества разводов в стране.

    Ранее демограф-социолог, профессор Татьяна Ростовская рассказала, что женихи и невесты в России в основном вступают в брак в возрастной период с 25 до 34 лет, средний возраст невест сегодня более 27 лет, а женихов – 29-30 лет.

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    12 октября 2024, 01:40 • Новости дня
    Россияне-призеры олимпиад смогут поступать в вузы без экзаменов

    Победители из 11 международных олимпиад получат доступ к вузам России без испытаний

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобрнауки РФ утвердило перечень из 11 олимпиад, победители которых могут поступать в вузы России без экзаменов, что распространяется на россиян и соотечественников из международных команд.

    Минобрнауки РФ опубликовало проект постановления, согласно которому российские победители и призеры одиннадцати международных олимпиад смогут поступать в отечественные вузы без вступительных испытаний, сообщает ТАСС.

    В перечень вошли такие олимпиады, как международная математическая олимпиада, международная олимпиада по физике, олимпиада по информатике и другие.

    Документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, определяет, что льгота распространяется на россиян и соотечественников без гражданства РФ, участвующих в международных командах.

    Эта мера позволит им поступать на программы бакалавриата и специалитета по профилю олимпиады.

    Президент России Владимир Путин в августе подписал закон, расширяющий права победителей международных олимпиад. Ранее такие права имели только участники российских команд.

    Новый закон устраняет ограничения для талантливых школьников из иностранных сборных и открывает им доступ к российским образовательным учреждениям.

    Ранее министр образования Валерий Фальков сообщил о поэтапных изменениях в перечне приемных испытаний в вузы с 2025 и с 2026 года.

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    11 октября 2024, 22:35 • Новости дня
    Моргенштерн не смог отменить третий штраф за нарушение закона об иноагентах

    Мосгорсуд оставил в силе третий штраф Моргенштерну за нарушение закона об иноагентах

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский городской суд оставил в силе штраф для Моргенштерна за несоблюдение закона об иностранном агенте, отвергнув его апелляцию.

    Согласно решению Московского городского суда и информации, предоставленной ТАСС, рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) не смог оспорить третий штраф, связанный с нарушением порядка деятельности иностранного агента. Суд подтвердил законность предыдущего решения, отклонив апелляцию музыканта.

    Штраф был наложен в июне и ноябре прошлого года Савеловским судом Москвы, в обоих случаях рэпер был оштрафован на 40 тыс. рублей за непредоставление информации о своем статусе иноагента в публикациях в своих соцсетях. В июле текущего года Моргенштерн получил третий штраф в 45 тыс. рублей за аналогичное нарушение.

    Кроме того, следственный комитет возбудил уголовное дело против Моргенштерна по части 2 статьи 330.1 УК РФ за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах. В случае признания вины рэперу грозит до двух лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд установил, что признание Моргенштерна иностранным агентом связано с его политической деятельностью в интересах израильской компании Yoola Labs Ltd, от которой он получил значительные выплаты.

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    11 октября 2024, 14:02 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о планах подписать договор с Россией на БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Тегеран надеется заключить всеобъемлющий стратегический договор с Москвой на саммите БРИКС в Казани, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в Ашхабаде.

    По его словам, отношения между Ираном и Россией носят стратегический и искренний характер, а двустороннее сотрудничество укрепляется с каждым днем, передает ТАСС.

    Переговоры между Пезешкианом и президентом России Владимиром Путиным прошли в Ашхабаде и длились около часа. Встреча началась в составе делегаций, а затем продолжилась в формате тет-а-тет.

    Президент Ирана отметил схожесть позиций Москвы и Тегерана на международной арене и выразил надежду на участие в саммите БРИКС в Казани, куда его пригласил российский лидер.

    Пезешкиан подчеркнул важность культурно-гуманитарных контактов между странами и заявил, что «отношения Ирана и России носят стратегический и искренний характер. В экономическом и культурном планах наше сотрудничество становится крепче с каждым днем».

    В пятницу Владимир Путин пригласил с официальным визитом в Россию иранского президента Масуда Пезешкиана, который с радостью принял это приглашение. Кроме того, сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    11 октября 2024, 22:55 • Новости дня
    Минпромторг предложил квоту на российское вино в ресторанах

    Минпромторг предложил ввести 20% квоту на российское вино в меню ресторанов

    Tекст: Денис Тельманов

    Минпромторг России предложил обязать рестораны включать в меню не менее 20% российских вин с марта 2025 года.

    Минпромторг Российской Федерации предложил законопроект, который обязывает рестораны включать в меню и винные карты не менее 20% вина российского происхождения. Этот проект был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Цель нововведения – повышение конкурентоспособности отечественных вин и их популяризация среди потребителей, сообщает ТАСС.

    Кроме ресторанов, 20% квота на российские вина будет действовать и для торговых залов магазинов, занимающихся розничной продажей алкоголя. В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас иностранные бренды занимают доминирующее положение в общепите, что ограничивает возможности российских потребителей ознакомиться с продукцией отечественного производства.

    Министерство также указывает на растущие темпы развития виноградарства в России. Так, в 2023 году площадь виноградников достигла 105,3 тыс. га, что на 4,05% больше, чем в предыдущем году. В планах на 2024 год – заложить еще 6,22 тыс. га виноградников, что увеличит общую площадь до 107 тыс. га.

    В пояснительной записке также подчеркивается, что законопроект должен стимулировать отечественных производителей расширять ассортимент и занимать новые ценовые и качественные ниши, ранее доминируемые импортными виноделами, в том числе из недружественных стран.

    Ранее сообщалось, что за последние 20 лет в России значительно увеличилась доля людей, предпочитающих трезвый образ жизни. По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доля непьющих россиян почти сравнялась с числом текущих потребителей – 48% и 52% соответственно. 20 лет назад алкоголь употребляли почти в три раза больше россиян, чем трезвенники – 73% против 27%.

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