Косачев призвал Киев вернуться к конституции 1996 года для завершения конфликта

Tекст: Вера Басилая

Косачев скептически прокомментировал недавние слова главы украинского МИД Андрея Сибиги о готовности Киева к полному и безусловному прекращению огня.

«Конец войне – это когда Украина согласится на восстановление конституции 1996 года с нейтральным и безъядерным статусом», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Политик отметил важность соблюдения правочеловеческих статей, исключающих дискриминацию русских и русскоязычных жителей. Он также призвал отменить поправки образца февраля 2019 года, закрепляющие курс на вступление в Евросоюз и НАТО. По его мнению, именно эти изменения привели страну к краху.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.



