Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.20 комментариев
Косачев назвал главное условие для завершения конфликта на Украине
Косачев призвал Киев вернуться к конституции 1996 года для завершения конфликта
Для окончания конфликта Киев должен вернуться к конституции 1996 года с нейтральным и безъядерным статусом страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Косачев скептически прокомментировал недавние слова главы украинского МИД Андрея Сибиги о готовности Киева к полному и безусловному прекращению огня.
«Конец войне – это когда Украина согласится на восстановление конституции 1996 года с нейтральным и безъядерным статусом», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Политик отметил важность соблюдения правочеловеческих статей, исключающих дискриминацию русских и русскоязычных жителей. Он также призвал отменить поправки образца февраля 2019 года, закрепляющие курс на вступление в Евросоюз и НАТО. По его мнению, именно эти изменения привели страну к краху.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.
Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.