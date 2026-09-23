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Германия вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров оружия
Германия впервые стала одним из трех ведущих мировых поставщиков вооружений, нарастив экспорт до рекордных 8,9 млрд долларов за счет обновления европейских арсеналов.
По итогам 2025 года Германия впервые в новейшей истории заняла третье место среди крупнейших экспортеров оружия, передает РИА «Новости». Доля ФРГ на мировом рынке достигла 7,45%, что эквивалентно 8,903 млрд долларов.
«Третье место по итогам 2025 года впервые заняла ФРГ – 8,903 млрд долларов или 7,45% от общемировых поставок. Это рекордный показатель по стоимостному объему военного экспорта в новейшей истории», – отмечается в исследовании Центра анализа мировой торговли оружием.
Укрепление позиций Берлина связано с поставками бронетанковой техники европейским странам. Эти вооружения призваны заменить устаревшую технику, которую государства Европы ранее передали украинской армии. В рейтинге Германия обошла Францию и Южную Корею.
Динамика немецкого экспорта показывает стабильный рост. В 2022 году объем составил 3,503 млрд долларов, в 2023 году – 5,493 млрд, а в 2024 году – 5,098 млрд долларов. За последние четыре года общая сумма поставок достигла 22,996 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине текущего года немецкие власти согласовали продажу военных товаров на 13,87 млрд евро.
За время правления канцлера Олафа Шольца Берлин одобрил экспорт военной продукции на Украину на сумму 14,8 млрд евро.
Позже правительство Германии инициировало процесс засекречивания части данных о военной помощи Киеву.