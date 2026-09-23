Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.20 комментариев
Госсекретарь США Рубио заявил о необходимости реформировать ООН
Покидая Нью-Йорк, госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на скорейшую реформу ООН для искоренения бюрократии и неэффективного расходования средств.
Глава дипломатического ведомства подвел итоги своего участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи, передает РИА «Новости». Ранее президент США Дональд Трамп сообщил с трибуны о стремлении Вашингтона добиться масштабных изменений в работе объединения.
«Я покидаю ООН с надеждой на то, что наши усилия и дальше будут способствовать реформированию этой организации, одним из основателей которой были Соединенные Штаты», – написал Марко Рубио в социальной сети X.
Политик подчеркнул намерение американской стороны решительно противостоять излишней бюрократии и неэффективному расходованию финансовых средств.
Официальное открытие 81-й сессии состоялось восьмого сентября. Традиционная неделя высокого уровня включает общие прения, проходящие с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генассамблеи ООН Марко Рубио обсудил с Сергеем Лавровым украинский конфликт.
Накануне госсекретарь США анонсировал планы Дональда Трампа по предложению энергетического перемирия.
В феврале американский дипломат указал на неспособность всемирной организации завершить боевые действия без вмешательства Вашингтона.