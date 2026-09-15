Лавров: Россия хочет завершить конфликт на Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность Москвы к диалогу с Киевом, передает РИА «Новости».

«Мы хотим этот конфликт завершить и ценим желание наших друзей оказать в этом содействие», – заявил Сергей Лавров.

Министр отметил, что позиция России оставалась неизменной с самого начала спецоперации на Украине. По его словам, Москва готова искать разумные компромиссы в рамках заявленных целей, главные из которых – обеспечение безопасности страны и недопущение расширения НАТО к российским границам.

Кроме того, Лавров подчеркнул важность защиты законных прав русскоязычного населения. Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и если украинская сторона готова их возобновить, Москва согласится на это, так как ей есть что сказать.

Ранее Лавров исключил приостановку спецоперации на время мирного диалога.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул стремление Москвы к скорому завершению боевых действий.

Представитель Кремля указывал на открытость российской стороны к дипломатическому урегулированию конфликта.