В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Лавров: Россия хочет завершить конфликт на Украине
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить мирные переговоры с Киевом и указал на неизменность первоначальных целей спецоперации.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность Москвы к диалогу с Киевом, передает РИА «Новости».
«Мы хотим этот конфликт завершить и ценим желание наших друзей оказать в этом содействие», – заявил Сергей Лавров.
Министр отметил, что позиция России оставалась неизменной с самого начала спецоперации на Украине. По его словам, Москва готова искать разумные компромиссы в рамках заявленных целей, главные из которых – обеспечение безопасности страны и недопущение расширения НАТО к российским границам.
Кроме того, Лавров подчеркнул важность защиты законных прав русскоязычного населения. Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и если украинская сторона готова их возобновить, Москва согласится на это, так как ей есть что сказать.
Ранее Лавров исключил приостановку спецоперации на время мирного диалога.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул стремление Москвы к скорому завершению боевых действий.
Представитель Кремля указывал на открытость российской стороны к дипломатическому урегулированию конфликта.