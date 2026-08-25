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    ООН отметила рост пострадавших мирных жителей в России
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы всё правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

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    Платон Беседин Платон Беседин Как севастопольцы побеждают

    Чувство сопричастности излечивает меня от горечи, от досады и страха, накатывающего порою (чего уж скрывать), и делает сильнее. Всех нас, севастопольцев, делает сильнее.

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    25 августа 2026, 10:33 • Новости дня

    Освобожденные в Мали россияне рассказали о двух годах в плену у боевиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мали освободили двух россиян, которые провели 755 дней в плену у террористов. Участвовавшие в боевых действиях граждане России были отрезаны от внешнего мира после того, как попали в плен в июле 2024 года во время боёв при Тинзауатене.

    Бывшие бойцы Группы Вагнера провели 755 дней в неволе после захвата в июле 2024 года в районе Тинзауатена, передает RT.

    Освободить россиян удалось благодаря совместным усилиям Главного управления Генштаба, Африканского корпуса ВС России и командующего ливийскими войсками Саддама Хафтара. Ливийский генерал провел успешные переговоры с лидерами экстремистского формирования «Фронт освобождения Азавада».

    Один из бывших заложников по имени Василий описал тяжелые условия содержания. «Было полнейшее непонимание, чего ждать дальше, адреналин зашкаливал. Постоянная жара, ноги в цепях, плохая питьевая вода, из еды – одни макароны», – поделился россиянин. Его сослуживец Александр отметил, что сбежать через пустыню Сахара было невозможно. В первый год заложники еще надеялись на спасение, однако позже наступило отчаяние, доходившее до просьб о смерти. Военные подтверждают, что малийские боевики регулярно получают оружие, технику и финансирование из Франции и с Украины. В настоящее время спасенные бойцы проходят курс реабилитации на базе Африканского корпуса Министерства обороны России. После восстановления оба планируют отправиться в зону проведения специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобожденных из малийского плена россиян доставили в Ливию.

    Заместитель командующего Ливийской национальной армией Саддам Хафтар весной посетил Москву.

    Подразделения Африканского корпуса Минобороны России помогли властям Мали отбить массированную атаку исламистов.

    24 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Умер руководивший созданием «Панциря» глава холдинга «Высокоточные комплексы» Денисов
    Умер руководивший созданием «Панциря» глава холдинга «Высокоточные комплексы» Денисов
    @ "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ушел из жизни первый руководитель холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов, при непосредственном участии которого разрабатывались передовые зенитные системы для российской армии, сообщили в компании.

    «С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Александра Владимировича Денисова, первого генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы», который возглавлял холдинг со дня основания в 2009 году по 2022 год», – заявили представители компании, передает ТАСС.

    В корпорации отметили, что именно под руководством эксперта объединение в кратчайшие сроки достигло лидирующих позиций в отечественном оборонно-промышленном секторе. Продукция холдинга также завоевала прочное признание на мировом рынке вооружений.

    Денисов принимал самое непосредственное участие в реализации множества выдающихся оборонных проектов. Среди них создание зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», переносного комплекса «Верба» и управляемой ракеты «Изделие 305».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе текущего года холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

    В июне президент России Владимир Путин анонсировал расширение выпуска переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

    В начале года пресс-служба предприятия отчиталась о кратном увеличении производства вооружения.

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    25 августа 2026, 04:52 • Новости дня
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    @ Press Service Of The President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем планирует в сентябре посетить Генассамблею ООН в США и убедить президента Дональда Трампа разрешить Украине доступ к части запасов зенитных ракет Patriot в преддверии зимы.

    Бернем заявил, что он и другие европейские лидеры планируют отправиться в США в сентябре, чтобы убедить президента Дональда Трампа разрешить Украине доступ к части запасов зенитных ракет Patriot в преддверии зимы.

    «Я с нетерпением жду поездки в Нью-Йорк в сентябре», – сказал Бернхэм в интервью Bloomberg в Киеве в понедельник.

    Он имел в виду предстоящую встречу Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это будет его первая поездка в США с момента вступления в должность премьер-министра.

    «Я еще не подтвердил все детали, но, скорее всего, я поеду, особенно после сегодняшней дискуссии. Уезжая сегодня, я совершенно точно знаю, что мне нужно сделать в ближайшие несколько недель», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева и передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет. ВСУ начали  применять британские дроны для дальнобойных атак вглубь России. Зеленский  пожаловался на трехкратное сокращение поставок западных зенитных боеприпасов.

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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    25 августа 2026, 03:28 • Новости дня
    Британия получила доступ к данным Украины с поля боя для обучения ИИ

    Британия получила доступ к данным ВСУ для обучения ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Великобритания стала первым иностранным партнером, получившим доступ к платформе данных с поля боя Avengers AI Labs, разработанной Украиной.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем и глава киевского режима Владимир  Зеленский подписали соглашение в Киеве, предоставив британским специалистам первый в истории доступ к украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers AI Labs, передает портал Aiweekly со ссылкой на сайт правительства страны.

    Avengers AI Labs – это платформа, построенная на основе 5 млн аннотированных изображений поля боя, получаемых из данных системы DELTA и обрабатывающей более 100 тыс. видеопотоков с дронов в месяц с примерно 70% идентификации целей противника в режиме реального времени.

    Три британских стартапа – Sintela, Mind Foundry и Skyral – реализуют пилотные проекты, ориентированные на оптоволоконные датчики защиты базы и маломощные чипы искусственного интеллекта для дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии в начале августа побывал с визитом в Киеве, а премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева. ВСУ начали применять британские беспилотники для дальнобойных атак вглубь России.

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    24 августа 2026, 14:37 • Новости дня
    CNN сообщил о рекордном числе крушений американских вертолетов Apache

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вертолеты Apache ВС США терпят крушения с рекордной частотой в 2026 финансовом году, инциденты связывают не только с человеческим фактором, но и техническими неполадками, сообщает канал CNN со ссылкой на анализ данных о происшествиях.

    Американские военные столкнулись с беспрецедентной частотой аварий ударных вертолетов в текущем финансовом году, передает РИА «Новости».

    Основными причинами инцидентов аналитики называют как человеческий фактор, так и серьезные технические недочеты.

    «Вертолеты Apache армии США терпят крушения с исторически высокой частотой на фоне широко распространенных проблем с трансмиссией модели», – отмечает канал CNN. Ранее внутренние документы сухопутных войск указывали на дефекты, способные привести к отказу хвостового винта.

    С октября зафиксировано пять крупных происшествий с участием этой техники. Текущий год рискует стать вторым по количеству аварий с момента ввода модели AH-64 в эксплуатацию в 2011 году. Антирекорд пока удерживает 2024 год с девятью инцидентами.

    Представитель американской армии майор Монтрелл Расселл пояснил, что правила секретности не позволяют раскрыть точное количество аварий, вызванных именно неисправностью трансмиссии. При этом в июле военные признавали, что лишь около половины недавних крушений произошли исключительно по вине экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские сухопутные войска приостановили учебные полеты вертолетов AH-64 Apache после недавней аварии в Техасе.

    В мае специалисты выявили у данных боевых машин опасный дефект трансмиссии.

    В июне еще один ударный вертолет этой модели упал в районе Ормузского пролива.

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    24 августа 2026, 13:59 • Новости дня
    Польша заказала несколько тысяч ПЗРК Piorun

    Польша и Mesko подписали контракт на тысячи комплексов Piorun по программе SAFE

    Tекст: Мария Иванова

    Польское оборонное предприятие Mesko получило крупнейший в своей истории заказ на производство переносных зенитных ракетных комплексов Piorun.

    Соглашение о выпуске нескольких тысяч ПЗРК Piorun подписали Агентство по вооружениям Польши и завод Mesko в городе Скаржиско-Каменна, сообщает ТАСС.

    Производство развернут в рамках программы милитаризации Евросоюза SAFE, церемонию подписания транслировал канал TVP Info.

    Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил: «Этот контракт стал крупнейшим на этот вид вооружения для польского ВПК». По его словам, Польше достанется 80% ПЗРК по контракту, оставшаяся часть заказа распределена между Латвией, Литвой и Норвегией.

    ПЗРК Piorun способен поражать воздушные цели типа вертолетов на расстоянии шесть километров. Производство комплексов на предприятии Mesko, входящем в концерн PGZ, началось в 2019 году – тогда выпускалось 300 ПЗРК в год, сейчас показатель превышает 1,3 тыс. изделий ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши решили удвоить производство ракет для ПЗРК Piorun до 2,6 тыс. в год в течение четырех лет.

    Благодаря льготным кредитам ЕС по программе SAFE польский военно-промышленный комплекс увеличил объем заказов на рекордные 143%.

    Ранее польские предприятия ВПК уже подписали за один день контракты на 16,5 млрд долларов в рамках той же европейской программы кредитования.

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    25 августа 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о высокой концентрации наемников ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки по стратегическим направлениям фронта и узнали, как ВСУ с помощью наемников намерены удержать их от окружения противника восточнее Волчанска.

    «Поступают сообщения о прибытии в Харьков подразделений 33 ошп. Вероятно, они будут задействованы для недопущения окружения сил ВСУ восточнее Волчанска. Ранее данный полк принимал участие в боях на востоке Сумской области. Также отмечается высокая концентрация иностранных наемников», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в районе Казачьей Лопани штурмовики «Севера» продвинулись в лесопосадках на окраине населенного пункта. В ходе продвижения в плен взят военнослужащий ВСУ. А на Волчанском направлении тяжелые бои идут в районе Василевки. Продвижение за сутки составило до 800 м.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые группы ведут стрелковые бои в лесопосадках возле Ястребщины. Крупный пункт дислокации 115 обр ТРО был уничтожен российскими бойцами, о чем говорят некрологи ВСУ.

    В Сумском районе бойцы закрепились в Новоконстантиновке (Перше-Травня) и продвинулись на 20 участках на 600 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил об уничтожении мощного укрепрайона ВСУ в Кучеров Яре. Он также заявил, что ВС России сдвинули ВСУ на 1 км от госграницы в Сумской области. Российские войска за сутки освободили три населенных пункта.

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    24 августа 2026, 12:27 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся домой после дальнего похода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из дальних морей в Североморск вернулся фрегат «Адмирал флота Касатонов», завершив 130 суток службы и пройдя более 27 тыс. морских миль, сообщает Минобороны.

    О возвращении фрегата «Адмирал флота Касатонов» в базу Северного флота в Североморске сообщил Минобороны России, передает Минобороны.

    Корабль завершил дальний поход продолжительностью 130 суток, в ходе которого прошел свыше 27 тыс. морских миль.

    Во время миссии экипаж решал задачи стратегического сдерживания и обеспечивал безопасность судоходства в Атлантике, Баренцевом, Норвежском и Средиземном морях. Доклад о выполнении поставленных задач принял командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов.

    На причале моряков встречали родные и близкие. Встреча прошла в эмоциональной обстановке: людей объединили слезы радости, крепкие объятия и крик долгожданного приветствия: «С возвращением!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фрегат «Адмирал флота Касатонов» участвовал в масштабных учениях ВМФ России по защите судоходства на Балтике.

    Фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» вышли в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач.

    Ранее фрегат «Адмирал Касатонов» Северного флота выполнил успешный пуск крылатой ракеты «Калибр» из Баренцева моря по береговой цели в Архангельской области.

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    24 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Норвегия подписала соглашение о покупке 20 финских бронетранспортеров Patria 6x6

    Tекст: Денис Тельманов

    Оборонное ведомство Норвегии пополнит свой арсенал 20 современными боевыми машинами Patria 6x6, способными перевозить до десяти бойцов.

    О заключении контракта сообщила пресс-служба финской оборонной компанией Patria, передает РИА «Новости».

    «Patria и Норвегия договорились о закупке 20 бронированных машин Patria 6x6 в рамках многонациональной программы Common Armoured Vehicle System», – говорится в официальном заявлении.

    Контракт включает поставку командно-штабных машин, запчастей и дистанционно управляемых боевых модулей. Финская сторона также обеспечит техническое обслуживание техники и обучение норвежских солдат. Первые поставки стартуют уже в текущем году.

    Представители компании добавили, что соглашение предусматривает возможность дополнительного приобретения еще 40 единиц техники.

    Программа CAVS, объединяющая усилия нескольких стран, включая Британию, Германию и Швецию, была запущена в 2020 году. Всего с начала реализации проекта заказано почти 2 тыс. бронетранспортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года Финляндия решила дополнительно закупить 40 бронемашин Patria 6x6.

    В ноябре прошлого года Латвия передала украинским вооруженным силам 21 бронетранспортер финского производства.

    В феврале текущего года Норвегия выделила около 105 млн долларов на совместную с Германией закупку запчастей для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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    24 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    Бернем заявил о курсе на сближение Британии с ЕС

    Премьер Британии призвал активнее сближаться с Евросоюзом в сфере обороны

    Tекст: Мария Иванова

    Глава британского правительства Энди Бернем обсудил с председателем Евросовета перспективы более тесного взаимодействия Лондона и Брюсселя, включая оборонную сферу.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем встретился с председателем Евросовета Антониу Коштой и заявил о необходимости более активных действий по сближению страны с блоком, сообщила канцелярия главы правительства, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-релиза ведомства, речь идет в том числе об укреплении связей в сфере обороны и безопасности между Лондоном и Брюсселем.

    Стороны согласились, что запланированный на конец 2026 года саммит Британия-ЕС станет площадкой для продолжения этой работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Энди Бернем в понедельник прибыл в Киев в рамках своей первой зарубежной поездки на посту премьера.

    Ранее его предшественник Кир Стармер сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о планах расширить интеграцию Британии с ЕС.

    Лидеры Британии и Евросоюза еще в мае 2025 года объявили о заключении исторического оборонного и энергетического соглашения на фоне снижения роли США в европейской безопасности.

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    25 августа 2026, 09:31 • Новости дня
    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева

    Песков опроверг слухи о новой мобилизации в России

    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухи о якобы новой мобилизации в России информационными утками, которые намеренно вбрасывают украинские власти.

    Песков опроверг информацию о якобы готовящейся новой волне мобилизации в России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные сообщения являются целенаправленными вбросами со стороны киевских властей.

    «Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», – заявил официальный представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о якобы планируемой российским руководством мобилизации грядущей осенью. Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский ложью готовит украинцев к «радикальной» мобилизации.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально.

    В июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять.

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    25 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Марочко: ВС России сдвинули ВСУ на 1 км от госграницы в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные с освобождением Перше Травня в Сумской области вбили клин в оборону ВСУ и отодвинули противника от госграницы России, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Дело в том, что наши военнослужащие с направления населенного пункта Елизаветовка продвинулись от государственной границы Российской Федерации на порядка на 1 км, вбив клин в оборонительную линию противника», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что теперь ВС России готовят себе плацдарм для дальнейшего продвижения как в западном, так и в южном направлениях от данного населенного пункта.

    Об освобождении Перше Травня Сумской области в Минобороны сообщили 24 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили три населенных пункта. Российские военные нанесли удар по промышленным объектам в Сумах. «Северяне» разгромили штурм-группу ВСУ и взяли пленного в районе Садков.

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    25 августа 2026, 06:05 • Новости дня
    Марочко сообщил об уничтожении мощного укрепрайона ВСУ в Кучерове Яре

    Марочко: ВС России разгромили в Кучеров Яре укрепрайон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение Кучерова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) позволило ликвидировать важные фортификационные сооружения ВСУ и прорвать оборону противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Кучерове Яре были серьезные укрепрайоны противника, фортификационные сооружения, которые мы разбили. Здесь также есть ряд высот, которые позволяют контролировать довольно-таки обширный участок местности, так что освобождение Кучерова Яра очень важно для наших военнослужащих», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что контроль над данным районом предоставляет ВС России  оперативные возможности для дальнейшего наступления в славянско-краматорской агломерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили три населенных пункта. Минобороны сообщило, что ВС России заняли выгодные рубежи после освобождения Кучерова Яра. СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР.


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    25 августа 2026, 05:11 • Новости дня
    Казачий атаман назвал российскую миссию в Приднестровье лучшей

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская миротворческая миссия в Приднестровье самая эффективная в мире благодаря многолетнему обеспечению безопасности граждан на обоих берегах Днестра, заявил атаман Черноморского казачьего войска Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Игорь Небейголова.

    По его мнению, любые высказывания против миротворцев направлены исключительно на рост напряженности в регионе.

    «Миротворческая операция России на Днестре самая успешная в мире. Как я уже говорил, на протяжении трех десятилетий у нас сохраняется мир и безопасность простых граждан на обоих берегах Днестра», – приводит слова Небейголовы РИА «Новости».

    Российские силы находятся в зоне конфликта с 1992 года согласно соглашению о принципах мирного урегулирования. В 2026 году исполнилось 34 года с начала операции, в которой участвуют приднестровские, молдавские и украинские военные наблюдатели.

    При этом Кишинев продолжает настаивать на трансформации миссии в гражданскую и полном выводе Оперативной группы российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае МИД назвал условием вывода войск существенные подвижки в приднестровском урегулировании. Посол Озеров назвал условие вывода российских миротворцев из Приднестровья. Глава МИД ПМР заявил о попытках Кишинева сорвать миротворческую операцию.

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    25 августа 2026, 06:33 • Новости дня
    Военный эксперт заявил о тестировании психотропов на солдатах ВСУ

    Эксперт Киселев: Инструкторы кормят солдат ВСУ психотропами

    Tекст: Катерина Туманова

    Зарубежные инструкторы и психологи на полигонах Вооруженных сил Украины дают солдатам психотропные препараты для изучения их поведения в боевых условиях, рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

    «И американцы, и присутствующие натовцы на полигонах подготовки на Украине, очень серьезно прорабатывают морально-психологическое состояние военнослужащих, изучают систему ведения боевых действий на СВО с применением психотропных препаратов, изучают методы психологического давления на каждого из военнослужащих», – рассказал он ТАСС.

    Киселев добавил, что целые отряды специалистов из Европейского союза исследуют влияние конфликта и препаратов на украинских бойцов. По его словам, на территории Украины все еще функционируют натовские биолаборатории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики ВСУ переставали реагировать на взрывы из-за неизвестных веществ. Медик ВСУ из «полка смерти» делала солдатам ВСУ «отключающие страх» уколы. Посол по особым поручениям МИД Мирошник  сообщил о фактах введения неизвестных препаратов пленным солдатам.


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    25 августа 2026, 08:15 • Новости дня
    Авиабазу Норвегии впервые с 1950-х использовали для вылета самолета НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Британский самолет-разведчик НАТО совершил вылет с норвежской авиабазы Эрланн у побережья Кольского полуострова, чего не происходило с 1950-х годов.

    Впервые с 1950-х годов норвежская авиабаза была использована для вылета самолета-разведчика НАТО, сообщает Aftenposten.

    По данным издания, речь идет о британском самолете типа RC-135W, который совершил вылеты 18 и 20 августа с авиабазы Эрланн, расположенной в устье Тронхеймсфьорда в округе Трёнделаг на западе-центре Норвегии, отмечает ТАСС.

    После взлета самолет направился в международное воздушное пространство у побережья Кольского полуострова.

    Ранее власти Норвегии не разрешали самолетам НАТО пролетать над северной частью страны во время операций в стратегически важных акваториях севернее Кольского полуострова и западнее архипелага Новая Земля.

    Такой запрет действовал для того, чтобы королевство избегало провокационных действий в отношении соседней России. Использование базы Эрланн для подобной миссии стало заметным отступлением от прежней практики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее норвежский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon приблизился к российской границе севернее Мурманска, взлетев с авиабазы Эвенес.

    Ранее российское посольство в Осло сообщило о планах Норвегии разместить в северных регионах РСЗО дальностью до 500 км, нацеленные на объекты на Кольском полуострове.

    Кроме того, США в августе 2025 года перебросили на норвежскую авиабазу Эрланн стратегические бомбардировщики B-1B Lancer для совместных учений с силами НАТО.

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