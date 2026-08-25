Освобожденные в Мали россияне рассказали о двух годах в плену у боевиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывшие бойцы Группы Вагнера провели 755 дней в неволе после захвата в июле 2024 года в районе Тинзауатена, передает RT.

Освободить россиян удалось благодаря совместным усилиям Главного управления Генштаба, Африканского корпуса ВС России и командующего ливийскими войсками Саддама Хафтара. Ливийский генерал провел успешные переговоры с лидерами экстремистского формирования «Фронт освобождения Азавада».

Один из бывших заложников по имени Василий описал тяжелые условия содержания. «Было полнейшее непонимание, чего ждать дальше, адреналин зашкаливал. Постоянная жара, ноги в цепях, плохая питьевая вода, из еды – одни макароны», – поделился россиянин. Его сослуживец Александр отметил, что сбежать через пустыню Сахара было невозможно. В первый год заложники еще надеялись на спасение, однако позже наступило отчаяние, доходившее до просьб о смерти. Военные подтверждают, что малийские боевики регулярно получают оружие, технику и финансирование из Франции и с Украины. В настоящее время спасенные бойцы проходят курс реабилитации на базе Африканского корпуса Министерства обороны России. После восстановления оба планируют отправиться в зону проведения специальной военной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, освобожденных из малийского плена россиян доставили в Ливию.

Заместитель командующего Ливийской национальной армией Саддам Хафтар весной посетил Москву.

Подразделения Африканского корпуса Минобороны России помогли властям Мали отбить массированную атаку исламистов.