Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил цель ракетой «Калибр» на учениях

Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил пуск ракеты «Калибр» по мишени в Архангельской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фрегат «Адмирал Касатонов» Северного флота выполнил успешный пуск крылатой ракеты «Калибр» в рамках учений, передает ТАСС. Пуск был произведен из акватории Баренцева моря по мишенной позиции на полигоне «Чижа» в Архангельской области. Расстояние до цели составило более 1,3 тыс. километров, и она была успешно поражена.

Пресс-служба Северного флота сообщила, что практическая стрельба осуществлялась в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Для обеспечения безопасности район проведения стрельб был закрыт для гражданского судоходства и авиации. В охране участвовали корабли Кольской флотилии разнородных сил и суда гидрографической службы Северного флота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в Северодвинске посетил фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Согласно заявлению главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Александра Моисеева, фрегаты проекта 22350, оснащенные гиперзвуковым оружием, станут основой соединений кораблей на Северном и Тихоокеанском флотах России.