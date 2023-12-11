Путин: С такими кораблями и оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности

Герой России: Выборы президента станут борьбой за победу страны

Герой России Красов: Выборы президента станут продолжением борьбы России за свой суверенитет

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Глубоко символично, что церемония награждения Героев России состоялась именно в Георгиевском зале Кремля, ведь речь идет о награждении потомков георгиевских кавалеров прошлых эпох. И также глубоко символично, что именно там Владимир Путин озвучил свое решение участвовать в выборах», –заявил Герой России Андрей Красов, первый зампред комитета Госдумы по обороне, член правления общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев».

По его словам, важно и то, что президент сделал свое заявление «в компании нашего воинства: прошлого и нынешнего». «Именно поэтому будущие выборы президента можно без сомнения трактовать как борьбу за победу России», – добавил Красов.

«Это борьба с той же коричневой чумой, с которой боролись наши героические отцы и деды, а для младшего поколения – и прадеды. Это продолжение борьбы за территориальную целостность России, за наш суверенитет, за то, будет существовать наша Родина, или нет. Я очень рад, что президент принял такое решение. Он действительно настоящий лидер нашей большой многонациональной семьи под названием Россия. И он настоящий авторитет для военных», – указал депутат.

В пятницу президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. «Наш долг – знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего», – сказал он.

Кроме того, Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

«Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал Путин.

Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта. По данным ФОМ, большинство россиян (70%) считают, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.