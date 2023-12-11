Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.18 комментариев
Путин: С такими кораблями и оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности
Президент России Владимир Путин в ходе посещения в Северодвинске фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», оснащенного гиперзвуковыми ракетами «Циркон», вместе с главкомом ВМФ Николаем Евменовым расписался в книге посещения корабля.
«С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности», – написал глава государства, передает телеканал «Звезда».
Командир фрегата, капитан 1-го ранга Алексей Рябоштан доложил президенту, что четыре гиперзвуковые ракеты «Циркон» были загружены в пусковые установки корабля после модернизации корабля в ноябре 2024 года, передает ТАСС. «Пока стрельб еще не было, готовы к выполнению поставленных задач», – сказал Рябоштан.
Ранее Путин сообщил, что в ближайшие годы ВМФ будут переданы три ракетоносца «Борей-А», сейчас строятся еще пять подводных лодок «Ясень-М», на завершающем этапе находится создание атомного крейсера «Архангельск».