Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.18 комментариев
Путин рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками
Путин: ВМФ будут переданы три ракетоносца «Борей-А», строятся пять подлодок «Ясень-М»
Три ракетоносца «Борей-А» в ближайшие годы будут переданы Военно-морскому флоту, сейчас строятся еще пять подводных лодок «Ясень-М», на завершающем этапе находится создание атомного крейсера «Архангельск», сообщил президент Владимир Путин.
«В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружений только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», – передает РИА «Новости» слова Путина на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».
«Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск», – добавил президент.
Ранее президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».