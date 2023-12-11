Путин прилетел в Архангельскую область

Tекст: Ольга Иванова

Ожидается, что Путин примет участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Она ознаменует принятие судов в состав Военно-морского флота. Также ожидается, что Путин посетит Архангельск, передает ТАСС.

Визит Путина в Архангельскую область также подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Это первая региональная поездка Путина (и публичное мероприятие в целом) после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года.

Во время общения с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества в Кремле Владимир Путин сказал о решении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Песков, отвечая на вопросы о начале предвыборной кампании Путина, сказал, что де-факто об этом можно говорить. «Если вы хотите говорить де-юре, то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться», – пояснил Песков.