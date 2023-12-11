Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.13 комментариев
Путин прилетел в Архангельскую область
Президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».
Ожидается, что Путин примет участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Она ознаменует принятие судов в состав Военно-морского флота. Также ожидается, что Путин посетит Архангельск, передает ТАСС.
Визит Путина в Архангельскую область также подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Это первая региональная поездка Путина (и публичное мероприятие в целом) после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года.
Во время общения с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества в Кремле Владимир Путин сказал о решении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Песков, отвечая на вопросы о начале предвыборной кампании Путина, сказал, что де-факто об этом можно говорить. «Если вы хотите говорить де-юре, то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться», – пояснил Песков.