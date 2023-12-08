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    8 декабря 2023, 18:30

    Герои выдвинули Путина в президенты

    Решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах стало историческим

    Герои выдвинули Путина в президенты
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах. Это произошло во время неформального общения с Героями России в Кремле. По оценке экспертов, решение президента баллотироваться на пятый срок стало историческим, потому что в период проведения СВО на нем лежит огромная ответственность как за внутреннее развитие России, так и за ее безопасность.

    В пятницу Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта следующего года. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта». Короткая беседа произошла во время неформального общения Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» Героев России.

    «Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал Владимир Путин.

    Российский лидер заявил, что пойдет на новый президентский срок, потому что сегодня «по-другому нельзя». Он поблагодарил за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», – сказал президент.

    Жога в беседе с журналистами отметил, что Путин не колебался при ответе на его вопрос по поводу участия в выборах. «Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает», – сказал Жога, добавив, что Путин «всегда уверен в своих действиях, в своих решениях, в своих словах».

    В этом коротком разговоре, который сейчас многие наблюдатели назвали историческим, участвовали несколько человек. Помимо Жоги, к президенту подошли старший лейтенант Эдуард Казымов, младший лейтенант Максим Паташов, мать погибшего Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева, мать погибшего Героя России Андрея Ковтуна Мария Костюк, врач Мария Лысенко, шахтер Эдуард Щербина и руководитель ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

    Как пояснил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение Путина объявить об участии в выборах оказалось спонтанным, не было «домашней заготовкой». По его словам, предвыборная кампания Путина началась де-факто, но де-юре – пока нет, необходимо соблюсти все формальности. При этом Песков уточнил, что глава государства не обсуждал с зарубежными коллегами свое решение идти на грядущие выборы.

    Владимир Путин, которому этой осенью исполнился 71 год, впервые занял высший государственный пост в 2000 году, в 2004 году был переизбран на второй срок. Тогда, согласно Конституции РФ, президент России избирался на четыре года. В 2008 году вступили в силу поправки в Конституцию РФ об увеличении срока президентских полномочий с четырех до шести лет.

    В 2008–2012 годах Путин занимал пост премьер-министра России, а в 2012-м году вновь был избран президентом. На президентских выборах 2018 года Путин вновь одержал победу. В случае победы на выборах в 2024 году это будет для него пятый президентский срок, который, как уже было сказано выше, составляет шесть лет.

    В экспертной среде сходятся во мнении, что Владимир Путин, объявив о своем участии в предстоящих выборах, взял на себя огромную ответственность. Однако именно этого решения ждало от него большинство россиян.

    «То, что Владимир Путин объявил о решении участвовать в президентских выборах после церемонии награждения медалями «Золотая звезда» Героев России, очень символично. Владимир Путин, с одной стороны, является примером для героев, а с другой – он всегда выделял тех людей, которые совершают героические поступки, не заботясь ни о чем, кроме чести Родины», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    По мнению политолога, сделанное президентом заявление во время разговора с Артемом Жогой «говорит о том, что Путин испытывает сопричастность к большому делу, которое делает вся страна». «Путин чувствует, что на нем лежит огромное бремя ответственности за страну. И люди, которые совершают подвиги, борются за будущее страны вместе с ним. И сами выборы президента фактически становятся борьбой за победу России», – добавил собеседник.

    Данилин пояснил, что в обществе существует очень высокий запрос на то, чтобы Путин участвовал в президентских выборах. Он особо отметил, что это стало возможным благодаря Госдуме и депутату Валентине Терешковой, которая в марте 2020 года предложила поправку к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, согласно которой Путин получил право переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые президентские сроки.

    «Как фиксируют социологи ВЦИОМ, более 70% россиян хотели бы, чтобы Путин выдвинул свою кандидатуру. Таков запрос граждан», – подчеркнул спикер. Добавим, что, по данным фонда «Общественное мнение», большинство россиян (70%) уверены, что Путину следует баллотироваться на новый срок. По данным опроса ВЦИОМ, намерение участвовать в предстоящих выборах выразили 78% россиян, из них 61% решительно пообещали прийти на избирательные участки.

    «Видно, что Путин искренне уважает героев.

    Сегодняшняя церемония важна для него как традиция чествования героев Отечества, поэтому Путин уделяет этому особое внимание. Для героев он является лидером, поэтому у них есть запрос, они хотят выразить ему поддержку. Ему был задан вопрос, и он прямо ответил исходя из того уважения, которое он испытывает к ним», – отметил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    Собеседник подчеркнул: учитывая данные социологов, поддержку Путина можно трактовать как запрос избирателей. «У общества разные мотивы. Прежде всего – мотивы патриотизма и доверия, потому что в нынешней ситуации решения может принимать только Путин. Общество и разные политические силы готовы поддержать президента», – считает Асафов.

    Эксперты также прогнозируют, что темы внутреннего развития России и обеспечения безопасности останутся ключевыми как в период избирательной кампании, так и вне ее. «Обеспечение безопасности во многом обуславливает внутреннее развитие. Без этой безопасности мы не сможем спокойно выстраивать свою экономику», – сказал Марат Баширов, профессор Высшей Школы Экономики.

    По мнению политолога, Путин принял правильное решение, потому что «тонко чувствует запрос общества и времени». «Эти выборы покажут, что население поддерживает не только внутреннюю и социальную политику Путина, но и проведение специальной военной операции. Мы за эти месяцы поняли и переоценили многое», – добавил спикер.

    «Понятно, что в условиях масштабного геополитического противостояния нет никакого резона менять опытного лидера.

    Символом этого противостояния является многолетнее локальное, а затем разросшееся противостояние в Донбассе. К тому же в обществе есть высокий запрос на выдвижение Путиным своей кандидатуры. Поэтому вряд ли кто-то думал, что Путин не будет выдвигать свою кандидатуру», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его мнению, благодаря своей 100-процентной узнаваемости и высокой популярности Путин может «вести кампанию низкой интенсивности, сосредоточившись на своей практической работе». В то же время Баширов добавляет, что избирателям нравится стиль общения Путина и его правило не рубить сплеча.

    «Путин – народный президент. Та уверенность в президенте, которая есть у большинства избирателей, очень важна и для тех, кто работает в вертикали власти. Это тоже нельзя недооценивать, потому что из этих уверенности и доверии складывается прочность президентской команды», – подчеркнул Баширов.

    Он также призвал все российские партии «засучив рукава работать над легитимностью выборов». «Голосование должно быть абсолютно прозрачным и законным. Ни у кого не должно возникнуть сомнений в результатах выборов. Легитимность, как известно, складывается из явки и чистоты проведения выборов, поэтому здесь огромная ответственность ложится и на юристов, которые будут помогать всем участникам кампании четко соблюдать законодательство», – отмечает Баширов.

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