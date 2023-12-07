И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.9 комментариев
ВЦИОМ: Большинство россиян намерены принять участие в выборах президента России
Намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленного на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Еще 13% опрошенных заявили, что планируют определиться с участием ближе к выборам. Доля тех, кто не готов отдать свой голос, составила 8%, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Две трети россиян (66%) смогли дать оценку ходу проведения президентских выборов: 54% опрошенных считают, что они пройдут скорее спокойно, 12% – скорее бурно, 34% затруднились ответить.
Большинство россиян считают предстоящие выборы важным событием как для страны (89%), так и для себя лично (84%). Среди тех, кто намерен отдать свой голос на выборах, эти показатели составили 95% и 92% соответственно.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
В четверг Совфед единогласно назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.