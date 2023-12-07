ВЦИОМ: Большинство россиян намерены принять участие в выборах президента России

Tекст: Валерия Городецкая

Еще 13% опрошенных заявили, что планируют определиться с участием ближе к выборам. Доля тех, кто не готов отдать свой голос, составила 8%, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Две трети россиян (66%) смогли дать оценку ходу проведения президентских выборов: 54% опрошенных считают, что они пройдут скорее спокойно, 12% – скорее бурно, 34% затруднились ответить.

Большинство россиян считают предстоящие выборы важным событием как для страны (89%), так и для себя лично (84%). Среди тех, кто намерен отдать свой голос на выборах, эти показатели составили 95% и 92% соответственно.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В четверг Совфед единогласно назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.