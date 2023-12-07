  • Новость часаСовфед определил дату выборов президента России
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    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

    Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.

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    7 декабря 2023, 10:24

    Совфед определил дату выборов президента России

    Совфед единогласно назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года

    Совфед определил дату выборов президента России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года.

    Уточняется, что постановление о назначении даты вступает в силу со дня его официального опубликования, за такое решение проголосовали 162 сенатора, передает ТАСС.

    Как сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Центризбирком России может принять решение о проведении многодневного голосования не позднее чем в десятидневный срок со дня публикации решения о назначении выборов.

    Верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов.

    Вопрос о дате проведения выборов президента внесли в повестку заседания Совфеда днем ранее. Руководитель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас до этого сообщил о готовности проекта постановления о назначении выборов президента России на 17 марта.

    5 декабря 2023, 12:38
    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово

    Военный эксперт Леонков: Взятие Курахово существенно обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ

    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Курахово будет осложняться особенностями местности. Тем не менее ВС РФ уже взяли близлежащие многоэтажки, что дает серьезное преимущество по отношению к противнику. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово.

    «В районе Курахово нашим военным придется преодолевать пересеченную местность. Здесь много холмов и оврагов, из-за чего развивать наступление становится возможным только вдоль дорог. Таким образом, освобождение практически каждого близлежащего населенного пункта будет оборачиваться штурмом, а это небыстрый и сложный процесс», – сказал военный эксперт Алексей Леонков

    «В настоящий момент наши действия на данном направлении сосредоточены вокруг одной цели – улучшить занимаемые позиции на линии боевого соприкосновения. В будущем это облегчит дальнейшее продвижение, например, в сторону Часова Яра», – отмечает он.

    «Взятие многоэтажек вблизи Курахово упростит процесс взятия самого города.  Дело в том, что высотные здания исполняют роль пунктов наблюдения, откуда можно следить за перемещением противника. Отсюда же можно вести огонь по передислоцирующимся группам противника. А вот ВСУ теперь такой возможности лишены», – уточняет Леонков.

    «Также стоит отметить, что Курахово долгое время использовалось украинскими военными в качестве точки ведения артиллерийского огня по нашим позициям. Отсюда же наносились удары по гражданским объектам ДНР. Несмотря на то что противник все еще сохраняет возможность проводить перегруппировку войск, общая численность живой силы противника на Южно-Донецком направлении снижается. Это также играет нам на руку», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты первого стрелкового батальона 110 полка с позывным Купол. «На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов», – отметил он.

    «Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов – и оборона противника полностью рухнет», – считает Купол. По его словам, вглубь данного района уходит сеть защитных укреплений.

    Напомним, именно из этого населенного пункта ВСУ долгое время обстреливали Донецк и другие города региона. Однако продвижение ВС РФ на данном участке постепенно набирает силу. Так, подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

    В результате действий солдат последняя дорога снабжения украинской группировки в этом районе была перерезана. В операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Недавно на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Потери противника составили до 300 военнослужащих. Уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля.

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    5 декабря 2023, 17:47
    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию

    Рар оценил идею Явлинского о примирении России и Украины по примеру Берлина и Парижа

    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Германия всегда являлись великими державами, чего нельзя сказать об Украине. Диалог Парижа и Берлина всегда проходил в рамках понимания обеими сторонами взаимного равенства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии в вопросе примирения.

    «Пример примирения Франции и Германии для решения российско-украинского конфликта двойственен. Он уместен и не уместен одновременно. С одной стороны, Париж и Берлин могут служить образцом того, как две стороны, несмотря на длительную вражду, все-таки сумели прийти к взаимному пониманию и наладили стабильные отношения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако эти государства долгие века представляли собой великие державы, чего нельзя сказать об Украине. Их примирение являлось долгим процессом, поскольку раны, нанесенные сторонами друг другу, были неимоверно глубоки. Франция и Германия шли на компромиссы, использовали дипломатию и мягкую силу», – отмечает эксперт.

    «Они использовали обширные культурные связи и налаживали взаимоуважение к общей истории. Свою роль сыграла и готовность Берлина взять на себя историческую вину за начало войны с Парижем. В настоящий момент такое поведение от Украины или России представить достаточно трудно», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, сторонам текущего конфликта будет сложно найти баланс в диалоге друг с другом. Украина, скорее всего, при помощи западных академических и политических сил будет претендовать на роль создателя Киевской Руси. В этом заключается огромная опасность для будущих отношений двух государств», – уточняет он.

    «Россия, в свою очередь, на правах великой державы всегда будет рассматривать Украину в качестве младшего брата. Преодолеть эти взаимные противоречия будет крайне непросто. Поэтому в настоящее время, на мой взгляд, говорить о возможности примирения сторон по франко-немецкому сценарию очень трудно», – резюмирует Рар.

    Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии. Об этом он заявил в интервью РБК. По его мнению, эти страны сумели успешно помириться после долгих лет конфликтов вокруг территорий Эльзаса, Лотарингии и Страсбурга.

    Он отметил, что в настоящее время всем «абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат». «Евросоюз – это та перспектива, которая, как мир доказал, существует. Ни у кого это не получилось – ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», – подчеркнул он.

    Кроме того, Явлинский рассказал и о своем отношении к Украине. Он сказал, что эта страна совместно с Россией представляют собой «правую и левую руки». «Так получилось, что я родился во Львове – отец с фронта вернулся, и его дивизия стояла в Закарпатье», – напомнил он, сказав, что это государство не перестает являться для него очень дорогим.

    На просьбу прокомментировать потенциальное членство Украины в НАТО Явлинский ответил косвенно. «Я считаю, что расширение ОДКБ в Мексику или Канаду вызвало бы большое возбуждение в Соединенных Штатах», – заметил он.

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    4 декабря 2023, 16:15
    Для экс-губернатора Белых запросили 12 лет лишения свободы

    Гособвинение запросило для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых 12 лет лишения свободы

    Для экс-губернатора Белых запросили 12 лет лишения свободы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых могут посадить на 12 лет за злоупотребления и превышение должностных полномочий. На таком сроке наказания настаивает региональная прокуратура.

    «Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы», – приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

    По версии следствия, в декабре 2011 года Белых ради «создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту губернатора» добился выделения денег областного бюджета «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК) якобы для строительства и приобретения жилья для бюджетников. При этом компания потратила бюджетные деньги на текущие нужды, а квартиры стали сдавать в аренду.

    Помимо этого, в 2015 году Белых обеспечил заключение договора займа КРИК с одной из компаний региона на 320 млн рублей. На деле, по данным следствия, он дал указания распределить большую часть этих денег на нужды иных фирм, не связанных с КРИК и находившихся в неплатежеспособном состоянии.

    Впоследствии в пользу КРИК с правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 млн рублей, что причинило региональному бюджету материальный ущерб.

    Ранее сообщалось, что Никите Белых предъявили новое обвинение.

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    5 декабря 2023, 16:28
    Ушаков назвал темы переговоров Путина в ходе зарубежного визита

    Помощник президента рассказал о планах Путина обсудить с лидерами других стран СВО и палестино-израильский конфликт

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в ходе серии встреч с главами других государств в ближайшие дни планирует обсудить региональные конфликты, в том числе СВО и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    «Помимо палестино-израильского (конфликта), который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим ситуацию по линии СВО, это неизбежно», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Помощник российского президента отметил, что зарубежным коллегам «будет важно выслушать оценки Путина по развитию ситуации», однако уточнил, что предстоящее обсуждение не имеет отношения к встрече в Джидде, где в августе проходили консультации по урегулированию украинского кризиса.

    По данным ТАСС, 6 декабря президент России нанесет визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а 7 декабря проведет переговоры в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

    Ранее сообщалось, что во вторник в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали соглашение по противодействию односторонним санкциям Запада. Двусторонние переговоры прошли на полях встречи с главами МИД прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

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    5 декабря 2023, 15:50
    Минфин выступил за законодательное определение «наливаек»

    Минфин выступил за законодательное определение пивных заведений в жилых домах

    Минфин выступил за законодательное определение «наливаек»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Необходимо законодательно определить понятие «наливайка» и обособить такие заведения от «добросовестных предприятий общепита», заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривался законопроект, разрешающий регионам регулировать продажу пива и других слабоалкогольных напитков в питейных заведениях.

    «Давайте дадим определение «наливайке» и обособим их от добросовестных предприятий общепита, чтобы когда мы бы вводили новые требования, добросовестные предприятия общепита не пострадали», – предложил замминистра депутатам, передает ТАСС.

    Он пояснил, что сейчас «под одну гребенку» ставят и «ресторан, куда люди вечером ходят поужинать, романтический вечер провести за бокалом вина», и «наливайку», «которая торгует пивом, которое можно налить в баклажку и вынести продать». По мнению Сазанова, невозможно, чтобы эти разные типы заведения регулировались одинаково, с единым временем работы.

    Законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в розницу, был принят в первом чтении. Документ внесен группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что несмотря на принятые депутатами ограничения, «наливайки» продолжают работать в многоквартирных домах под видом псевдо-кафе в продуктовых магазинах. В результате продажа спиртного на розлив происходит в непосредственной близости от детских площадок и мест отдыха.

    В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Москве из 2,2 тыс. объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, только 70 имеют лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в Курганской области – 17 из 167, в Башкирии – 296 из 1198.

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    6 декабря 2023, 13:30
    Bloomberg: В октябре Россия заработала на экспорте нефти больше, чем до СВО

    Bloomberg: Доходы России от продажи нефти выросли после начала СВО, несмотря на ограничения ЕС

    Чистые доходы России от продажи нефти в октябре 2024 года достигли 11,3 млрд долларов, что составляет 31% от общих поступлений в бюджет страны за месяц, подсчитал Bloomberg.

    Чистые доходы России от продажи нефти в октябре 2024 года достигли 11,3 млрд долларов, и это составляет 31% от общих поступлений в бюджет страны за месяц, подсчитал Bloomberg.

    По данным агентства, это стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превысило месячную доходность от продажи нефти до начала специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает «Коммерсант».

    Bloomberg отмечает, что российские и теневые владельцы флота за первые девять месяцев 2023 года перевезли более 70% российских нефтяных грузов общим объемом 3,5 млн баррелей в сутки, что позволило Москве сохранить контроль над экспортом и постепенно повышать цены.

    При этом самая большая доля перевозок приходится на суда из России и Греции, отмечает Bloomberg. По данным агентства, власти Греции заявили, что не могут предотвратить тайные перевозки российской нефти в международных водах в 6 милях (10 км) от берега в Лаконском заливе.

    Ранее сообщалось, что Россия планирует с января сократить поставки нефти и топлива за рубеж в рамках сделки ОПЕК+

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    5 декабря 2023, 21:54
    Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник киевский режим попытался с помощью беспилотников атаковать объекты на территории России, сообщили в Минобороны.

    Около 20.00 мск 5 декабря российская ПВО сбила три украинских беспилотника и еще три перехватила над территорией Белгородской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

    В субботу российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем.

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    5 декабря 2023, 20:50
    Федерации попросили МОК допустить российских атлетов на Олимпиаду

    Международные спортивные федерации попросили МОК допустить российских спортсменов с нейтральным статусом на Олимпиаду

    Международные спортивные федерации обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК), который проводит во вторник саммит в Лозанне, с просьбой допустить к Олимпиаде в Париже российских спортсменов с нейтральным статусом, которые прошли квалификацию или имеют возможность пройти отбор на игры.

    «Представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой объявить правомочными для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться. Они также попросили как можно скорее принять решение, чтобы внести ясность во все процедуры олимпийской квалификации и для всех заинтересованных спортсменов», – приводит заявление пресс-службы МОК ТАСС

    В ответ МОК заявил, что не изменил рекомендации по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, несмотря на приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.

    «Было подчеркнуто, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета, является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась ранее», – сообщили в МОК.

    В октябре МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР), на основании того, что его членами стали Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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    4 декабря 2023, 13:51
    Бывший американский разведчик предостерег Болгарию от конфликта с Россией

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предостерег Болгарию от конфликта с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Если Болгария решится под влиянием США начать конфликт с Россией, она разделит участь Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью болгарскому журналисту Мартину Карбовски.

    «Вы действительно хотите вступить в войну с Россией? Разве вы не видели только что, что случилось с Украиной? Вы не сможете победить Россию», – приводит слова Риттера РИА Новости.

    Эксперт подчеркнул, что российские Вооруженные силы сейчас являются самой боеспособной армией на планете, поскольку не только хорошо оснащены и обучены, но и прошли испытание в боевых условиях, которых «никогда не было у НАТО», а также умеют побеждать.

    «Вооруженные силы России знают вкус победы, они знают, как побеждать. Когда в последний раз Болгария побеждала в войне? Есть ли у вас офицеры, которые знают, что такое военная победа?», – поинтересовался аналитик у журналиста.

    Риттер призвал Болгарию выйти из-под влияния США, чтобы не быть вовлеченной в конфликт с Россией и вести независимую экономическую политику, выстраивать с Москвой взаимовыгодные отношения без влияния западных санкций.

    Ранее сообщалось, что болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче киевскому режиму ста списанных БТР.

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    4 декабря 2023, 19:55
    Путин выразил надежду на улучшение отношений России и Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин надеется на улучшение отношений Москвы и Лондона, об этом глава государства заявил на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, среди которых британский – Найджел Кейси.

    «Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно. Будем надеяться, что ситуация все-таки в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что на днях отмечалось 80-летие со дня Тегеранской конференции глав СССР, США и Британии, которая заложила основы современной системы международных отношений.

    «В послевоенный период и до недавнего времени нашим странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из понимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности как постоянных членов Совбеза ООН», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Россия рассчитывает на равноправные отношения с иностранными партнерами.

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    5 декабря 2023, 13:12
    Лавров предложил создать Каспийский совет из четырех стран

    Глава МИД Лавров заявил, что создание Каспийского совета повысило бы эффективность сотрудничества в регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    Повысить уровень сотрудничества между прикаспийскими странами – Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Ираном и Туркменией – могло бы создание Каспийского совета, заявила министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД прикаспийских государств.

    «Мы с уверенностью можем утверждать, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, однако требуются дополнительные усилия по повышению качества пятистороннего взаимодействия, укреплению его международно-правовых основ», – цитирует Лаврова ТАСС.

    По его словам, создание Каспийского совета – «форума сотрудничества, диалога без бюрократических схем» – могло бы повысить эффективность работы дипломатов.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об обстоятельствах, в которых прозвучала реплика главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, попросившего «оставить его в покое».

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    5 декабря 2023, 14:48
    AFP: Россия может усилить позиции в странах Сахеля после ухода Франции

    Агентство France-Press: Россия может усилить свои позиции в странах Сахеля после ухода Франции из региона

    Россия находится в благоприятном положении для усиления позиций в Нигере и других странах Сахеля из-за ухудшения отношений новых властей государств региона с Францией, отметило AFP по итогам поездки замминистра обороны России генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова в Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

    Как отмечает агентство, российская дипломатия находится «в более выигрышной позиции» по сравнению с Францией, которая стала «мишенью» новых властей Нигера – те разорвали соглашение о военном сотрудничестве и выслали из страны французский контингент, передает ТАСС.

    4 декабря министр обороны африканской страны генерал Салифу Моди и заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны, сообщил ТАСС со ссылкой на нигерское государственное агентство ANP.

    Помимо этого, Россия собирается развивать в регионе проекты в сфере возобновляемой энергии, горной добычи, авиационного и наземного транспорта, а также содействовать укреплению продовольственной безопасности.

    ТАСС напоминает, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали в сентябре 2023 года хартию о создании Альянса государств Сахеля.

    Перед этим, в конце июля, в Нигерии группа военных из президентской гвардии отстранила от власти президента Мохамеда Базума и создала Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

    Новые власти отменили соглашение с Францией о размещении в Нигере воинского контингента, в соответствии с котором в стране до 10 октября находились 1,4 тыс. французских военных. 4 декабря Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее.

    Ранее сообщалось, что министр обороны Нигера принял в Ниамее российскую делегацию во главе с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым.

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    6 декабря 2023, 16:15
    Россия решила призвать ООН дать оценку преступлениям Киева против детей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы и сенаторы России призовут ООН и парламенты стран мира дать оценку преступлениям украинских властей в отношении детей.

    Согласно проекту обращения палат Федерального собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира, парламентарии России призовут их дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям Киева против детей, передает ТАСС.

    Кроме того, российские депутаты и сенаторы призовут к взаимодействию со сформированной Федеральным собранием России парламентской комиссией по расследованию преступных действий украинских властей в отношении несовершеннолетних, чтобы «совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей, находящихся в зоне вооруженного конфликта».

    В октябре комиссия парламента по расследованию преступлений Киева против детей сообщила о планах посетить места эвакуации несовершеннолетних с украинской территории.

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    4 декабря 2023, 19:48
    Путин: У России и Турции много интересных совместных проектов

    Путин заявил о большом количестве совместных проектов России и Турции в сфере торговли и высоких технологий

    Россия и Турция будут реализовывать «много-много» интересных проектов и совместных начинаний, в том числе в сфере торговли и высоких технологий, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, среди которых посол Турции в Москве Танжу Бильгич.

    «У нас еще много-много других интересных проектов, совместных начинаний, в том числе в сфере торговли и в сфере высоких технологий», – приводит слова российского президента ТАСС.

    В качестве примера успешных двусторонних проектов с Турцией Путин привел энергетическую сферу, сотрудничество в которой, по словам президента, «носит подлинно стратегический характер».

    В частности, по его словам, в Турции продолжается эксплуатация  трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», строятся атомная электростанция «Аккую» и газораспределительный хаб.

    Ранее Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было и рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами.

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    4 декабря 2023, 17:40
    Хинштейн: Распространителям краденых персональных данных ужесточат наказание

    Депутат Хинштейн рассказал о новом пакете законов против утечек личных данных пользователей

    Хинштейн: Распространителям краденых персональных данных ужесточат наказание
    @ Annette Riedl/ZB/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Новые штрафы и меры наказаний за утечку персональных данных и их незаконное использование призваны не только увеличить ответственность злоумышленников за преступления, но и улучшить уровень информационной защиты российских компаний. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Александр Хинштейн. Ранее в Госдуму внесли законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных.

    «Проект внесения изменений в кодекс об административных правонарушениях предлагает серьезное увеличение штрафов для операторов за инциденты с персональными данными. Предусмотрено и введение уголовной ответственности за использование, передачу, сбор и хранение личных материалов, полученных незаконным путем», – сказал Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Кроме того, упомянуты и меры в отношении ресурсов, которые занимаются распространением персональной информации. Самые значительные меры наказания будут применяться к организованным группировкам, которые совершили незаконные действия с базами данных. В отношении этих преступников будут налагаться значительные штрафы», – отмечает он.

    «Так, предусмотрено взыскание крупных выплат, вплоть до 3 млн рублей в случае наличия тяжких последствий либо действий организованной группы. Помимо этого, злоумышленников может ожидать запрет на занятие определенными видами деятельности, а также принудительные работы», – подчеркивает собеседник. –  «В случае если человек является создателем ресурсов, распространяющих краденые персональные данные, то его может ожидать и лишение свободы сроком до пяти лет. На мой взгляд, данный пакет законов не только станет мотивацией для бизнеса вкладываться в развитие информационной безопасности, но и поможет правоохранительным органам эффективнее бороться с киберпреступностью».

    Ранее «Единая Россия» по поручению президента внесла в Госдуму законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Наказание до восьми лет лишения свободы будет предусмотрено для злоумышленников, способствовавших утечке личной информации пользователей за рубеж. В случае если данные действия привели к возникновению угрозы для жизни пострадавшего, наказание может быть увеличено до 10 лет.

    Отдельный вид ответственности предусмотрен для тех, кто «делает бизнес» на краденых данных. Преступникам этой категории грозит большой штраф и тюремное заключение до пяти лет. Если утечка данных коснется от одного до десяти тысяч субъектов, то с преступника будет взыскано от 3 до 5 млн рублей. Если количество пострадавших составит до 100 тыс., то сумма штрафа может возрасти до 10 млн. В ситуации, когда число жертв превысит данную цифру, обязательная выплата составит до 15 млн. Кроме того, предусмотрены наказания и за повторные утечки.

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