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Вспышечная активность на Солнце упала до нуля
Математический индекс вспышек на Солнце опустился до нулевой отметки
После недели колебаний уровень вспышечной активности на Солнце снизился до нулевого показателя, однако в субботу на Земле ожидается магнитная буря из-за влияния второй корональной дыры.
График вспышек на звезде выровнялся, а математический индекс упал до нулевой отметки из десяти возможных. При этом на поверхности Солнца сохранились активные области, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
В субботу на Земле ожидается магнитная буря от слабого до среднего уровня. Ее причиной станет вторая корональная дыра, которая в данный момент выходит на линию взаимодействия с планетой. Возмущения продлятся от 12 до 15 часов.
Основные геомагнитные колебания придутся на первую половину субботнего дня. В первые часы магнитной бури возможно появление полярных сияний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредила об ожидаемой новой волне геомагнитных возмущений из-за воздействия корональной дыры на Солнце.
В начале месяца ученые зафиксировали возможный перелом в солнечной активности после продолжительного спада.