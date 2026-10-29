Вспышечная активность на Солнце упала до нуля

Математический индекс вспышек на Солнце опустился до нулевой отметки

Tекст: Мария Иванова

График вспышек на звезде выровнялся, а математический индекс упал до нулевой отметки из десяти возможных. При этом на поверхности Солнца сохранились активные области, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В субботу на Земле ожидается магнитная буря от слабого до среднего уровня. Ее причиной станет вторая корональная дыра, которая в данный момент выходит на линию взаимодействия с планетой. Возмущения продлятся от 12 до 15 часов.

Основные геомагнитные колебания придутся на первую половину субботнего дня. В первые часы магнитной бури возможно появление полярных сияний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредила об ожидаемой новой волне геомагнитных возмущений из-за воздействия корональной дыры на Солнце.

В начале месяца ученые зафиксировали возможный перелом в солнечной активности после продолжительного спада.