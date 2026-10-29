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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США продолжают вооружать Украину

    Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    32 комментария
    29 октября 2026, 09:41 • Новости дня

    Вспышечная активность на Солнце упала до нуля

    Математический индекс вспышек на Солнце опустился до нулевой отметки

    Tекст: Мария Иванова

    После недели колебаний уровень вспышечной активности на Солнце снизился до нулевого показателя, однако в субботу на Земле ожидается магнитная буря из-за влияния второй корональной дыры.

    График вспышек на звезде выровнялся, а математический индекс упал до нулевой отметки из десяти возможных. При этом на поверхности Солнца сохранились активные области, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В субботу на Земле ожидается магнитная буря от слабого до среднего уровня. Ее причиной станет вторая корональная дыра, которая в данный момент выходит на линию взаимодействия с планетой. Возмущения продлятся от 12 до 15 часов.

    Основные геомагнитные колебания придутся на первую половину субботнего дня. В первые часы магнитной бури возможно появление полярных сияний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредила об ожидаемой новой волне геомагнитных возмущений из-за воздействия корональной дыры на Солнце.

    В начале месяца ученые зафиксировали возможный перелом в солнечной активности после продолжительного спада.

    28 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана

    TWZ: Разведка США подтвердила подлинность снимка китайского космоплана

    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана
    @ Maxar Technologies/DIA

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) подтвердило, что на распространившемся в Сети снимке запечатлен китайский экспериментальный многоразовый космоплан, внешне похожий на американский X-37B.

    Снимок китайского космического аппарата в высоком разрешении был опубликован в несекретном докладе DIA, посвященном глобальным вызовам в космосе, пишет портал The War Zone.

    По данным издания, изображение сделано спутником компании Maxar Technologies (ныне Vantor). На фото запечатлен миниатюрный шаттл с небольшими крыльями, двумя вертикальными стабилизаторами и открывающимися вверх створками грузового отсека.

    Отмечается, что дизайн китайского космоплана «чрезвычайно похож» на американский X-37B, эксплуатируемый Космическими силами США. Как и X-37B, китайский аппарат оснащен трехстоечным шасси и может нести дополнительный грузовой модуль в хвостовой части. Одно из главных отличий – более длинная хорда крыла у китайской модели.

    В компании Vantor уточнили, что снимок был сделан 28 мая 2024 года спутником WorldView-3 с расстояния чуть менее 90 км. В кадр также попал отдельный спутник, пристыкованный к кормовой части аппарата.

    Согласно докладу DIA, подобные многоразовые космопланы могут использоваться для вывода объектов на орбиту, их испытаний и возвращения на Землю. В документе упоминается, что Китай разрабатывает две основные модели космопланов: Shenlong и Tengyun, однако не уточняется, какой именно аппарат изображен на снимке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

    В марте Китай анонсировал первый запуск аналога ракеты Falcon 9.

    В январе посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился в КНР.

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    28 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»

    Путин призвал наращивать выпуск спутников российской системы «Рассвет»

    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    @ Максим Блинов/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

    На выставке, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики, глава Минцифры Максут Шадаев представил главе государства российский аналог Starlink – систему «Рассвет», передает РИА «Новости».

    «Это наш первый шаг только, хочу обратить внимание», – подчеркнул Путин.

    По словам президента, теперь необходимо наращивать количество выпускаемых аппаратов. «Качество есть. Теперь нужно из качества переходить в количество», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о планах по существенному увеличению количества спутников российской орбитальной группировки.

    В этом месяце российские компании впервые в стране подписали соглашение с использованием низкоорбитальной спутниковой связи.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной системы «Рассвет».

    Видео заявления Путина о группировке «Рассвет» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и основателем компании SpaceX Илоном Маском в сфере космоса.

    Глава государства в ходе осмотра выставки передовых российских решений в ключевых сферах экономики подчеркнул важность поддержания дисциплины и порядка на орбите, чтобы стороны не мешали друг другу, передает РИА «Новости».

    «Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе с господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок», – заявил Путин.

    По его словам, Москва и Вашингтон взаимно дорожат этим взаимодействием. Президент добавил, что Роскосмос и другие отечественные компании продолжают плотно работать с американской стороной в сфере космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике.

    Ранее были анонсированы переговоры с Илоном Маском о перспективах сотрудничества в космосе.

    До этого Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с американским предпринимателем в научной сфере.

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    28 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Баканов: Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов и планирует провести консультации, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

    «В сентябре президент ЮАР на саммите БРИКС проявил интерес к подготовке национальных космонавтов – мы уже направили предложения по отбору и в ближайшее время планируем провести соответствующие консультации», – заявил Баканов на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке главы государства к участию в третьем саммите Россия – Африка.

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    27 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Украина заявила о якобы выводе на орбиту первого спутника связи

    Украина заявила о якобы выводе на орбиту спутника связи при помощи SpaceX

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина при помощи компании SpaceX Илона Маска якобы вывела на орбиту первый спутник собственной системы связи, пишут украинские СМИ.

    Спутник получил название Obria Nano, он уже начал работу на орбите, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу. Запуск состоялся 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18, говорится в публикации.

    Отмечается, что над спутником работали украинская компания Himera и датская GomSpace. Аппарат должен стать первым спутником в будущей украинской суверенной сети связи.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink работают с ограничениями, связь пропадает на скорости 130-161 километр в час на разных участках фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник местные власти сообщили об использовании ВСУ оборудованных терминалами Starlink ударных БПЛА во время ночной атаки на Донецк.

    В воскресенье военный эксперт Юрий Кнутов предупредил о риске потери ВСУ части возможностей по применению дронов из-за ограничений.

    В субботу предприниматель Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink из-за применения сети для наступательных атак беспилотников.

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    26 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал аномальное тепло в Москве до конца октября

    Синоптик Голубев: Аномальное тепло в Москве сохранится до конца октября

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве до конца октября сохранится аномально теплая погода с температурой выше климатической нормы, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    «Температура воздуха держится на 3-4 градуса выше климатической нормы и будет теплой до конца октября. Температура воздуха будет от плюс 9 до плюс 12, а ночью будет также относительно тепло от плюс 2 до плюс 6», – рассказал Голубев РИА «Новости».

    Причиной теплой погоды остается влияние антициклона, который сохраняется над столичным регионом. До конца недели ожидается погода без существенных осадков.

    К выходным, по словам синоптика, возможно небольшое, но не резкое похолодание. По предварительным подсчетам, нынешний октябрь в Москве может войти в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о повышении температуры в Москве в выходные до 14 градусов тепла.

    В четверг в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН спрогнозировали аномально теплую погоду в столице в выходные.

    В тот же день в Гидрометцентре заявили об избавлении Москвы от сильных туманов благодаря ветреной погоде.

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    26 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки в Московском регионе

    Синоптик Леус: Заморозки до минус трех градусов ожидаются в Московском регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на вторник в Московском регионе ожидаются заморозки до минус трех градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Ближайшей ночью в столице будет холодно. Температура воздуха составит плюс один – плюс три градуса, а по области местами столбики термометров опустятся до минус трех градусов», – цитирует синоптика РИА «Новости».

    По его словам, предстоящей ночью в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Леус предупредил о слабых заморозках к утру понедельника в Московском регионе. В субботу он сообщил о повышении температуры до 14 градусов тепла в выходные в Москве.

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    28 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    @ REUTERS/Lukasz Glowala

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска реально гениальным человеком.

    Об этом Путин заявил в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям, в ответ на слова главы Минцифры Максута Шадаева о создании российского аналога спутниковой системы Starlink, передает РИА «Новости».

    «Илон Маск гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше 5 тыс.», – сказал Путин.

    Глава государства добавил, что Россия сделала самостоятельно первые шаги в создании собственной низкоорбитальной группировки и поставил новые задачи по развертыванию группировки.

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    27 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Космонавт Артемьев отметил надежность МКС

    Космонавт Артемьев: МКС стала такой надежной, что там иногда бывает скучно

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский космонавт и руководитель проектно-инженерной школы МГТУ имени Баумана Олег Артемьев заявил, что на Международной космической станции (МКС) иногда бывает скучно из-за ее высокой надежности и отсутствия нештатных ситуаций.

    «Понятно, что у нас давно уже никаких там аварий не было… Но все равно мы к этому готовы. То есть 70% той подготовки, которую мы проводим на борту, это как раз нивелирование нештатных ситуаций. И когда мы туда летим, даже немножко скучновато», – приводит слова Артемьева РИА «Новости».

    По его словам, во время наземной подготовки космонавты постоянно отрабатывают действия при задымлении, разгерметизации и поломках. Артемьев, совершивший три полета на МКС в 2014-2022 годах, добавил, что станция стала намного лучше приспособлена к жизни, а все возможные поломки уже устранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский космонавт Андрей Федяев рассказал об организации экипажем шоу талантов на Международной космической станции.

    Ранее космонавт Алексей Зубрицкий раскрыл детали подготовки экипажей в ожидании новых назначений. А начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко рассказал о более аскетичном питании отечественных экипажей на орбите по сравнению с американскими коллегами.

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    27 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Зарубежные страны захотели запускать спутники на ракете «Союз-5»

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель генерального директора Роскосмоса Борис Глазков заявил о появлении значительного числа потенциальных иностранных заказчиков для пусков на ракете «Союз-5» после ее первого успешного старта.

    «Могу вам аккуратно сказать, что количество желающих иностранных потенциальных потребителей пуска на этой ракете после первого успешного пуска стало значимым», – сказал Глазков на конгрессе «Русский инженер» в МГТУ имени Баумана, передает РИА «Новости».

    По его словам, потенциальные клиенты обращаются не напрямую в Роскосмос, а к казахстанской стороне, так как полеты осуществляются в рамках совместного предприятия «Байтерек».

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов уточнил, что вторую и третью ракеты изготовят в 2027 году. Заместитель гендиректора корпорации по ракетным проектам Дмитрий Баранов добавил, что второй полет носителя запланирован на вторую половину 2027 года, а третий – на 2028 год.

    Первый пуск «Союза-5» состоялся 30 апреля с Байконура с площадки, ранее использовавшейся для ракет «Зенит». На расчетную суборбитальную траекторию вывели макет полезной нагрузки. В рамках проекта Россия создала ракету, а Казахстан модернизировал стартовую инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти Казахстана предложили использовать ракету «Союз-5» для будущих пилотируемых миссий.

    Весной с Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5».

    В апреле глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о намерении госкорпорации модернизировать «Союз-5».

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    26 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Непогода оставила без света около 90 тыс. домов в Британии

    Guardian: Непогода оставила без света около 90 тыс. домов в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Британии около 90 тыс. домов остаются без электроснабжения из-за штормов «Остин» и «Боэло», которые привели к перебоям в работе транспорта и гибели двух человек.

    Штормы «Остин» и «Боэло» вызвали масштабные перебои в работе транспорта, наводнения и отключения электроэнергии, пишет Guardian. Из-за падения деревьев погибли два человека: мужчины в возрасте 60 и около 20 лет.

    В понедельник погода улучшилась, однако в западных прибрежных районах и на всей территории Шотландии ожидается усиление ветров, порывы которых могут достигать 110 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за мощного шторма «Боэло» на территории Британии оказались задержаны более 1,5 тыс. авиарейсов.

    В Британии и Ирландии лишились электроснабжения свыше 57 тыс. домохозяйств.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии остались без света из-за шторма «Остин».

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    27 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал приход «автомобильной зимы» в Москву на следующей неделе

    Синоптик Леус призвал московских водителей сменить летнюю резину на зимнюю

    Tекст: Мария Иванова

    В начале ноября в Московском регионе ожидается похолодание, температура опустится ниже 5 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Автомобильная зима» придет в Москву на следующей неделе, для автомобилистов наступит пора смены летней резины на зимнюю, написал Леус.

    По его словам, в начале первой декады ноября температурный фон снизится до 5 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут опускаться к нулевой отметке, а во второй пятидневке ожидаются заморозки.

    В середине следующей недели возрастет вероятность дождей, которые могут переходить в смешанные осадки. 3-4 ноября возможен первый снег, а после 5-6 ноября местами появится временный снежный покров.

    Специалист напомнил, что летние покрышки при температуре ниже 5 градусов тепла теряют свои свойства, поэтому автомобилистам пора отправиться в шиномонтаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гидрометцентр сообщил об отсутствии снега в Москве до конца октября.

    В середине месяца Михаил Леус заявил о возможности использования летней резины еще две-три недели.

    В начале месяца метеобюро рекомендовало переходить на зимние шины в конце октября или начале ноября.

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    27 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Германия решила снизить зависимость от спутников Маска

    Stern: Германия решила снизить зависимость от спутниковых технологий Маска

    Tекст: Мария Иванова

    Глава военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут заявил о необходимости снизить зависимость страны от спутниковых технологий американского предпринимателя Илона Маска.

    Германии необходимо сократить использование технологий компании SpaceX, которая контролирует работу системы связи Starlink, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Stern.

    «Мы должны обеспечить высокий уровень автономности в тех областях, которые имеют решающее военное значение», – заявил Траут.

    Генерал подчеркнул важность развития собственной спутниковой системы SatcomBW4. Этот проект оборонного концерна Rheinmetall должен обеспечить немецкие вооруженные силы стабильной связью. Государство не должно ставить свою боеспособность в зависимость от одной частной компании, резюмировал военный.

    В МИД России ранее отмечали шаги стран НАТО по использованию космического пространства для ведения боевых действий. Москва неоднократно выступала за предотвращение гонки вооружений в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих граждан Германии в поджоге антенн системы Starlink.

    Летом Вооруженные силы ФРГ запланировали развернуть на орбите военного конкурента сети Илона Маска.

    В марте три крупнейших европейских концерна объединились для создания аналога американской спутниковой связи для бундесвера.

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    28 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Синоптик Леус предупредил москвичей об аномально высоком давлении в среду

    Синоптик Леус предупредил о высоком атмосферном давлении в среду

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду в Москве ожидается атмосферное давление до 760 миллиметров ртутного столба, что превышает нормальные значения, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В столице ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до 11–13 градусов тепла, а по Московской области ожидается от 9 до 14 градусов тепла, передает РИА «Новости».

    «По-прежнему очень высокое атмосферное давление, которое на 12-14 единиц выше нормальных значений. Барометры в течение суток будут показывать 760 миллиметров ртутного столба», – сказал Леус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Леус сообщил об ожидаемом похолодании в Московском регионе в начале ноября. Синоптик Макарова заявила, что снега в Москве не ожидается до конца октября. Синоптик Голубев сообщил о том, что аномальное тепло в Москве сохранится до конца октября.

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    28 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Климатолог Кокорин рассказал о связи между теплой осенью и холодной зимой

    Климатолог Кокорин исключил связь теплой осени и холодной зимы

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительное бабье лето и теплая осень не влияют на холодность зимы или весны, заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

    Связь между сезонными аномалиями в конкретной точке планеты отсутствует, заявил он.

     «Теплая осень никак не означает, что будет холодная зима или теплая или холодная весна. Никакой связи здесь нет. Конечно, закон сохранения энергии существует, но он выполняется не применительно к какой-то точке на Земле, скажем, к Москве, а он применим ко всем точкам на земном шаре одновременно», – цитирует эксперта ТАСС.

    По словам Кокорина, в атмосфере закон сохранения энергии работает так, что если осенью в столичном регионе средняя температура оказалась выше нормы, то где-то на земном шаре средняя температура стала на несколько градусов ниже.

    Он подчеркнул, что речь идет о средней температуре за определенный промежуток времени, и такие отклонения являются естественными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гидрометцентр спрогнозировал теплую погоду без снега в Москве до конца октября. Метеорологи зафиксировали рост зимних температур в Москве почти на 2 градуса.

    В начале года Кокорин заявлял о превышении темпов потепления в России по сравнению с остальным миром.


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    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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