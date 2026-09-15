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Пентагон разрешил персоналу раскрывать чиновникам секретную информацию об НЛО
Пентагон разрешил военнослужащим, гражданским сотрудникам и подрядчикам ведомства передавать уполномоченным чиновникам секретную информацию об НЛО, к которой они имели доступ по службе, сообщает военное ведомство США.
«Министерство войны США сегодня объявило о введении специального правового исключения», – говорится в сообщении ведомства.
Решение принято в соответствии с поручением главы государства «обеспечить полную прозрачность в вопросах, связанных с неопознанными аномальными явлениями», передает РИА «Новости».
Согласно новой директиве, действующие и бывшие сотрудники Пентагона, а также подрядчики, ранее имевшие доступ к закрытым данным об НЛО, теперь могут делиться этими сведениями с представителями президентской рабочей группы по аномальным явлениям PURSUE. При этом им гарантируется отсутствие гражданских или административных санкций за раскрытие такой информации.
В ведомстве уточнили, что новое разрешение снимает ограничения, действовавшие ранее в рамках подписанных соглашений о неразглашении, а также документов о допуске к особо секретным программам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Пентагон рассекретил пятый пакет архивных материалов о неопознанных летающих объектах в рамках программы PURSUE.
Ранее военное ведомство США опубликовало 40 новых рассекреченных файлов об аномальных явлениях, поступивших от Пентагона, НАСА, ЦРУ, ФБР и министерства энергетики. Президент США назвал публикацию первой партии документов об НЛО успехом своей администрации.