У ВСУ заметили дроны, развивающие скорость до 400 км/ч

Герой ДНР Авидзба сообщил о дронах ВСУ, развивающих скорость до 400 км/ч

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Есть новые виды самолетов, которые разгоняются до 400 километров в час», – рассказал Авидзба, передает ТАСС.

Он также добавил, что в настоящее время бойцы интербригады проходят специальное обучение. Оно направлено на освоение методов противодействия этой новой разновидности скоростных беспилотников.

В марте украинские военные задействовали в ДНР высокоскоростные беспилотники для снижения уровня шума.

В сентябре операторы беспилотных систем группировки «Север» сбили более 20 вражеских аппаратов методом тарана.

В конце августа немецкая пресса писала, что новые реактивные беспилотники из России стали серьезной угрозой для украинских систем противовоздушной обороны, которые не способны эффективно перехватывать высокоскоростные цели.