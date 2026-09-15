14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.77 комментариев
У ВСУ заметили дроны, развивающие скорость до 400 км/ч
Герой ДНР Авидзба сообщил о дронах ВСУ, развивающих скорость до 400 км/ч
Украинская армия начала применять новые беспилотные летательные аппараты самолетного типа, способные развивать скорость до 400 километров в час, заявил командир интербригады «Пятнашка», Герой ДНР Ахра Авидзба.
«Есть новые виды самолетов, которые разгоняются до 400 километров в час», – рассказал Авидзба, передает ТАСС.
Он также добавил, что в настоящее время бойцы интербригады проходят специальное обучение. Оно направлено на освоение методов противодействия этой новой разновидности скоростных беспилотников.
В марте украинские военные задействовали в ДНР высокоскоростные беспилотники для снижения уровня шума.
В сентябре операторы беспилотных систем группировки «Север» сбили более 20 вражеских аппаратов методом тарана.
В конце августа немецкая пресса писала, что новые реактивные беспилотники из России стали серьезной угрозой для украинских систем противовоздушной обороны, которые не способны эффективно перехватывать высокоскоростные цели.