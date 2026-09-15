Названа вероятная причина смерти музыканта Броневицкого

Основатель ВИА «Поющие гитары» Броневицкий скончался от пневмонии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Накануне музыкант простудился, и врачи заподозрили у него воспаление легких, сказал собеседник РИА «Новости».

«Он совсем недавно простудился, было подозрение на пневмонию. Предположительно, это и стало причиной смерти», – добавил он.

В последнее время основатель известного музыкального коллектива также страдал от проблем с артериальным давлением. Информацию о кончине родственника ранее подтвердил его двоюродный внук, популярный певец Стас Пьеха.

Место и дата прощания с артистом пока остаются неизвестными, их объявят позднее.

Евгений Броневицкий родился в Ленинграде 30 июня 1945 года. В 1966 году он принял приглашение гитариста Анатолия Васильева и вошел в первый состав ансамбля «Поющие гитары». После распада классического коллектива в 1975 году музыкант десять лет играл в ансамбле «Дружба», а в 1997 году вернулся в воссозданные «Поющие гитары».

Как писала газета ВЗГЛЯД, о смерти 81-летнего музыканта накануне сообщила Илона Броневицкая.

В июле из жизни ушел 81-летний сооснователь вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич.