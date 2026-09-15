Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии «А почему сразу нельзя было сделать по уму?».0 комментариев
Названа вероятная причина смерти музыканта Броневицкого
Основатель ВИА «Поющие гитары» Броневицкий скончался от пневмонии
Основатель вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Евгений Броневицкий ушел из жизни в возрасте 81 года из-за пневмонии, сообщил источник в его окружении.
Накануне музыкант простудился, и врачи заподозрили у него воспаление легких, сказал собеседник РИА «Новости».
«Он совсем недавно простудился, было подозрение на пневмонию. Предположительно, это и стало причиной смерти», – добавил он.
В последнее время основатель известного музыкального коллектива также страдал от проблем с артериальным давлением. Информацию о кончине родственника ранее подтвердил его двоюродный внук, популярный певец Стас Пьеха.
Место и дата прощания с артистом пока остаются неизвестными, их объявят позднее.
Евгений Броневицкий родился в Ленинграде 30 июня 1945 года. В 1966 году он принял приглашение гитариста Анатолия Васильева и вошел в первый состав ансамбля «Поющие гитары». После распада классического коллектива в 1975 году музыкант десять лет играл в ансамбле «Дружба», а в 1997 году вернулся в воссозданные «Поющие гитары».
Как писала газета ВЗГЛЯД, о смерти 81-летнего музыканта накануне сообщила Илона Броневицкая.
В июле из жизни ушел 81-летний сооснователь вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич.