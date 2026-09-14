14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.71 комментарий
Умер один из основателей ВИА «Поющие гитары» Евгений Броневицкий
Советский и российский музыкант Евгений Броневицкий, стоявший у истоков создания популярного вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», скончался на 82-м году жизни.
О смерти 81-летнего советского и российского музыканта Евгения Броневицкого сообщила Илона Броневицкая, передает ТАСС.
«Умер Евгений Александрович. Так горько», – поделилась собеседница агентства.
Евгений Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде. Музыкант обрел наибольшую популярность как бас-гитарист и вокалист известного вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары».
В июле скончался один из создателей легендарного вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич. Месяцем ранее от остановки сердца умерла советская певица Валентина Игнатьева. В феврале из жизни ушел основатель челябинского вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп.