Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.3 комментария
Захарова: Заявление Путина о безвизе с Китаем вызвало невероятную поддержку
Захарова: Заявление Путина о безвизе с КНР вызвало поддержку
Предложение президента России Владимира Путина о введении бессрочного безвизового режима с Китаем получило невероятную поддержку со стороны граждан обеих стран, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вы знаете, коль скоро вы сказали и начали с безвизового режима, ссылаясь на заявление президента, которое, конечно, вызвало просто невероятную какую-то реакцию поддержки и у нас, и в Китае, потому что, действительно, мера-то пришлась», – заявила дипломат ТАСС на полях Восточного экономического форума.
Она добавила, что желания людей в этом вопросе назрели, и политическое решение было воспринято позитивно.
Захарова привела статистику временного снятия визового режима. В первом полугодии 2026 года число туристических поездок граждан России и Китая увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Она подчеркнула, что количество желающих совершить поездку практически удваивается каждый раз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 августа в Бишкеке Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к совместной работе с Пекином по отмене виз на постоянной основе. Посол КНР в Москве выступил за продление этого формата. Песков ответил на вопрос о безвизе между Россией и Китаем.