Захарова: Заявление Путина о безвизе с Китаем вызвало невероятную поддержку

Захарова: Заявление Путина о безвизе с КНР вызвало поддержку

Tекст: Катерина Туманова

«Вы знаете, коль скоро вы сказали и начали с безвизового режима, ссылаясь на заявление президента, которое, конечно, вызвало просто невероятную какую-то реакцию поддержки и у нас, и в Китае, потому что, действительно, мера-то пришлась», – заявила дипломат ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Она добавила, что желания людей в этом вопросе назрели, и политическое решение было воспринято позитивно.

Захарова привела статистику временного снятия визового режима. В первом полугодии 2026 года число туристических поездок граждан России и Китая увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Она подчеркнула, что количество желающих совершить поездку практически удваивается каждый раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 августа в Бишкеке Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к совместной работе с Пекином по отмене виз на постоянной основе. Посол КНР в Москве выступил за продление этого формата. Песков ответил на вопрос о безвизе между Россией и Китаем.