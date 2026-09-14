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При подрыве военного автомобиля в Сомали погибли трое солдат
На юго-востоке Могадишо в Сомали произошел взрыв заложенного у дороги фугаса, в результате которого погибли трое военнослужащих и еще двое получили ранения.
Трагедия с участием машины сил безопасности случилась в районе Дайнииле, передает ТАСС. Взрывное устройство сработало прямо на пути следования патруля.
Местный портал Baidoa Online со ссылкой на источники в правоохранительных структурах подтвердил потери среди личного состава. Уточняется, что автомобиль подорвался на заложенном у дороги фугасе.
Местные правоохранительные органы оцепили территорию для выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в столице Сомали произошла стрельба у резиденции бывшего премьер-министра страны.
Осенью прошлого года боевики группировки «Аш-Шабаб» атаковали базу полицейского спецназа на юге Могадишо.
Весной 2025 года в результате взрыва на территории военного лагеря для новобранцев погибли 11 человек.