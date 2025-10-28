Террористы «Аш-Шабаб» атаковали столицу Сомали Могадишо

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает газета Somali Guardian, террористическая группировка «Аш-Шабаб» совершила нападение на столицу Сомали, Могадишо, передает ТАСС.

Главной целью атаки стала база спецназа полиции «Харамда» в районе Кахда на юге города. В течение нескольких часов в этом районе слышались звуки ожесточенной перестрелки и взрывы.

Также известно, что в это же время боевики «Аш-Шабаб» провели нападение на расположенную неподалеку военную базу правительственной армии в районе Элаша Бияха. Информация о жертвах и ущербе пока не приводится.

Группировка «Аш-Шабаб» действует в Сомали с 2004 года. В настоящее время она контролирует значительные территории на юге и в центре страны. Численность ее боевиков составляет до 18 тыс. человек. Против исламистов продолжают бороться войска Сомали при поддержке местных ополченцев, миротворческих сил Африканского союза и военных специалистов из США и других стран.

Ранее в результате теракта в Сомали погибли одиннадцать человек. В мае в ходе скоординированного авиаудара по району Адан Ябал в регионе Средняя Шэбелле

Сомалийская национальная армия и вооруженные силы США уничтожили 12 боевиков группировки «Аш-Шабаб», включая нескольких главарей.

