Террористы «Аш-Шабаб» атаковали столицу Сомали Могадишо
Террористическая группировка «Аш-Шабаб» (признана террористической, запрещена в России) совершила нападение на столицу Сомали, Могадишо, сообщила газета Somali Guardian.
Главной целью атаки стала база спецназа полиции «Харамда» в районе Кахда на юге города. В течение нескольких часов в этом районе слышались звуки ожесточенной перестрелки и взрывы.
Также известно, что в это же время боевики «Аш-Шабаб» провели нападение на расположенную неподалеку военную базу правительственной армии в районе Элаша Бияха. Информация о жертвах и ущербе пока не приводится.
Группировка «Аш-Шабаб» действует в Сомали с 2004 года. В настоящее время она контролирует значительные территории на юге и в центре страны. Численность ее боевиков составляет до 18 тыс. человек. Против исламистов продолжают бороться войска Сомали при поддержке местных ополченцев, миротворческих сил Африканского союза и военных специалистов из США и других стран.
Ранее в результате теракта в Сомали погибли одиннадцать человек. В мае в ходе скоординированного авиаудара по району Адан Ябал в регионе Средняя Шэбелле
Сомалийская национальная армия и вооруженные силы США уничтожили 12 боевиков группировки «Аш-Шабаб», включая нескольких главарей.