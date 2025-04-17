В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.0 комментариев
США и Сомали уничтожили 12 боевиков «Аш-Шабаб»
В результате скоординированного авиаудара по району Адан Ябал в регионе Средняя Шэбелле Сомалийская национальная армия и ВС США уничтожили 12 боевиков группировки «Аш-Шабаб», включая несколько главарей, что является частью усилий по зачистке освобожденных территорий.
Силы Сомали и США провели успешную операцию против террористов группировки «Аш-Шабаб», сообщает ТАСС. Совместный авиаудар был нанесен в районе Адан Ябал в регионе Средняя Шэбелле. Операция, направленная на ликвидацию угрозы от террористической группировки, привела к уничтожению 12 боевиков, включая нескольких лидеров.
Министерство информации Сомали подтвердило, что операция прошла в рамках кампании по зачистке территорий, недавно освобожденных от террористов. Регион Адан Ябал был недавно возвращен под контроль правительства Сомали после боев с «Аш-Шабаб».
Как писала газета ВЗГЛЯД, США планируют переселить жителей Газы в Сомали и Марокко. Сообщалось, что США нанесли авиаудар по террористам ИГ в горах Сомали.