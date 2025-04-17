США и Сомали уничтожили 12 боевиков «Аш-Шабаб»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Силы Сомали и США провели успешную операцию против террористов группировки «Аш-Шабаб», сообщает ТАСС. Совместный авиаудар был нанесен в районе Адан Ябал в регионе Средняя Шэбелле. Операция, направленная на ликвидацию угрозы от террористической группировки, привела к уничтожению 12 боевиков, включая нескольких лидеров.

Министерство информации Сомали подтвердило, что операция прошла в рамках кампании по зачистке территорий, недавно освобожденных от террористов. Регион Адан Ябал был недавно возвращен под контроль правительства Сомали после боев с «Аш-Шабаб».

Как писала газета ВЗГЛЯД, США планируют переселить жителей Газы в Сомали и Марокко. Сообщалось, что США нанесли авиаудар по террористам ИГ в горах Сомали.