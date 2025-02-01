США нанесли авиаудар по террористам ИГ в горах Сомали

Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном

Эксперт Горбачев: К авиакатастрофе в Вашингтоне привела несогласованность гражданских диспетчеров и военных

Tекст: Анастасия Куликова

«Причиной столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, скорее всего, стал человеческий фактор», – считает Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации. Он напомнил, что аэропорт имени Рональда Рейгана «колоссально перегружен». В таких условиях диспетчеры могли проявить невнимательность.

Впрочем, эксперт допускает, что произошло недопонимание между специалистами гражданской авиации и военными. Горбачев объясняет: военные должны были пролететь первыми, а пассажирский самолет необходимо было направить на второй круг. «Но, судя по всему, этого сделано не было. Кроме того, Пентагон мог не предупредить гражданских о планах полета», – допускает он.

«На мой взгляд, второй вероятной причиной трагедии стала несогласованность действий американских структур. Расследование покажет, что привело к катастрофе, но инцидент свидетельствует о проблеме управления воздушным движением в США», – подчеркнул спикер. Он уточнил, что в данном случае «соседство» военного и гражданского сектора могло привести к нарушению правил безопасности полета.

Собеседник на этом фоне обратил внимание на участившиеся случаи опасного сближения американских самолетов. Так, в январе этого года в аэропорту Финикса два судна едва не столкнулись при заходе на посадку. До этого, в декабре 2024-го, два самолета практически столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Лос-Анджелеса. Вырисовывается весьма опасная тенденция. «Американцам явно следует разобраться с системой управления воздушным движением», – заключил Горбачев.

Ранее пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.

Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. После этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 метрах от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.

Всего на борту самолета находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. CBS News со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак из воды достали не менее 18 тел. Собеседник говорил, что выживших пока не обнаружено. Как отмечает агентство Reuters, авиакатастрофа может стать самой смертельной с 2001 года.

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту рухнувшего под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство незамедлительно начало расследование обстоятельств столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.