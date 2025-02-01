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Трамп приказал нанести авиаудар по лидеру ИГ в Сомали
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении точечных авиаударов по объектам в Сомали, где скрываются террористы организации «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в РФ) .
Трамп сообщил в соцсети Truth Social о решении нанести точечные авиаудары по старшему планировщику атак ИГ в Сомали и его подчиненным. Как передает РИА «Новости», целью авиаударов стали террористы, представляющие угрозу для Соединенных Штатов и их союзников.
«Сегодня утром я приказал нанести точные военные авиаудары по старшему планировщику атак ИГ и другим террористам, которых он завербовал и которыми руководил в Сомали», – заявил Трамп. Он подчеркнул, что эти террористы скрывались в пещерах и угрожали безопасности США.
Трамп также отметил, что в результате ударов было ликвидировано множество террористов без ущерба для мирных жителей. Президент США добавил, что Соединенные Штаты намерены продолжать борьбу с террористическими угрозами, заверив: «Мы найдем вас и убьем!».
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард обвинила американские разведслужбы в политизации и назвала принятое с их помощью решение о вторжении в Ирак в 2003 году крупнейшим провалом США.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли более 75 авиаударов по целям ИГИЛ* на территории Сирии после падения режима президента Башара аль-Асада.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ