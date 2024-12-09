Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.4 комментария
США нанесли авиаудары по ИГИЛ в Сирии после падения Асада
Al Jazeera: США нанесли 75 ударов по ИГИЛ в Сирии после падения режима Башара Асада
Соединенные Штаты нанесли более 75 авиаударов по целям ИГИЛ* на территории Сирии после падения режима президента Башара аль-Асада, чтобы предотвратить возможное усиление вооруженной группировки в условиях изменившейся политической обстановки, пишет Al Jazeera.
США нанесли серию авиаударов по объектам ИГИЛ* в Сирии после падения режима президента Башара аль-Асада, сообщает Al Jazeera. Центральное командование США (CENTCOM) объявило, что было поражено более 75 целей, включая лидеров и лагеря ИГИЛ, чтобы предотвратить использование боевиками ситуации в свою пользу после падения аль-Асада.
Командование также отметило, что проводит оценку ущерба, уточнив, что среди гражданского населения жертв нет. В операции принимали участие боевые самолеты, включая Boeing B-52 Stratofortress и McDonnell Douglas F-15 Eagle. Генерал Майкл Эрик Курилла заявил: «Не должно быть сомнений – мы не позволим ИГИЛ восстановиться и воспользоваться текущей ситуацией в Сирии».
Эти удары произошли на фоне заявлений уходящего президента США Джо Байдена, который назвал падение аль-Асада «исторической возможностью» и «моментом риска». По его словам, это шанс для сирийского народа построить лучшее будущее, и США будут работать с партнерами для управления возникающими рисками. Байден также отметил, что падение аль-Асада стало возможным из-за ослабления поддержки России, Ирана и Хезболлы.
Новым президентом избран Дональд Трамп, который ранее сократил численность американских войск в Сирии и заявил, что его администрация не намерена вмешиваться в сирийский конфликт. На платформе Truth Social он написал: «В Сирии беспорядок, но это не наш друг», добавив, что США не должны вмешиваться в происходящее в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отъезд Башара Асада в Москву стал началом новой борьбы за власть в Сирии, где группировки, такие как HTS, стремятся заполнить вакуум власти.
В понедельник сирийская оппозиция объявила о полной потере контроля правительством Асада над провинцией Латакия, включая города Тартус и Джебла, однако работа российских военных баз не нарушена.
Вооруженная сирийская оппозиция, захватившая Дамаск, заверила США через Турцию, что не позволит террористической группировке «Исламское государство*» присоединиться к своим действиям против бывших властей Сирии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ