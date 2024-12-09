Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.4 комментария
Bloomberg: Падение Асада создало вакуум власти на Ближнем Востоке
Bloomberg: Бегство Асада в Москву открыло борьбу за власть в Сирии между группировками
Падение Башара Асада и его бегство в Москву стало началом новой борьбы за власть в Сирии, где группировки, такие как HTS, стремятся заполнить вакуум, оставленный после его правления, отмечает Bloomberg.
Уход Башара Асада с поста президента Сирии после 24 лет правления создал вакуум власти в стране, что может привести к борьбе за контроль между разными группами, отмечает Bloomberg.
После того как Асад покинул страну и бежал в Москву, жители Дамаска вышли на улицы, чтобы отпраздновать его падение, а мародеры начали грабить президентский дворец.
Асад, который долгое время удерживал власть, отправлял призывы о помощи, в том числе Дональду Трампу, но его союзники, включая Россию и Иран, отказались поддержать его, сообщает агентство.
Падение Асада стало результатом восстания, возглавляемого исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам*», которая захватила ключевые города Алеппо и Хама, прежде чем направиться в Дамаск. В результате сирийский конфликт, начавшийся в 2011 году и унесший жизни от 300 до 500 тыс. человек, может снова обостриться. Многие опасаются, что борьба за власть может привести к новому витку насилия и хаоса, как это произошло в Ливии и Ираке после падения их правителей.
Международные игроки, включая Россию и Иран, которые ранее поддерживали режим Асада, теперь находятся в неясной позиции. Россия стремится сохранить свои интересы, но занята войной на Украине, а Иран не намерен сдаваться без борьбы, подчеркивает Bloomberg. Турция, в свою очередь, заинтересована в репатриации миллионов сирийских беженцев и призывает к мирному переходу власти. По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, «мы должны работать вместе с сирийским народом и международными партнерами ради стабильности Сирии».
Сложившаяся ситуация вызывает тревогу у многих стран. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты выражают опасения по поводу возможной нестабильности и роста экстремизма в регионе.
На фоне этих событий американские власти, включая президента Дональда Трампа, ясно дали понять, что не намерены вмешиваться в сирийский конфликт, заявив, что «Сирия не наш друг», заключает агентство.
Напомним, в понедельник сирийская оппозиция объявила о полной потере контроля правительством Асада над провинцией Латакия, включая города Тартус и Джебла, однако работа российских военных баз не нарушена.
Ранее вооруженная сирийская оппозиция, захватившая Дамаск, заверила США через Турцию, что не позволит террористической группировке «Исламское государство*» присоединиться к своим действиям против бывших властей Сирии.
В данный момент Башар Асад и его семья находятся в Москве, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ