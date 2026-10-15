Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.3 комментария
В Венгрии обвинили Зеленского во вмешательстве в выборы в США
Венгерский аналитик Кошкович обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в США
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский открыто и беззастенчиво вмешивается в предвыборную кампанию в США своими заявлениями о главе Белого дома Дональде Трампе.
Глава Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о Дональде Трампе вмешивается в выборы в США, передает РИА «Новости» сообщение аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича.
«Он предал Трампа. Ему объяснили, что означает «энергетическое перемирие»: оно распространяется только на нефтеперерабатывающие заводы. Затем он солгал по этому поводу с явной целью навредить Трампу в преддверии промежуточных выборов», – написал Кошкович в социальных сетях.
Эксперт добавил, что Зеленский продолжает вести себя как иностранный лидер, открыто и беззастенчиво вмешивающийся в американскую предвыборную кампанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг эксперт заявил о шантаже Трампа со стороны Зеленского ударами по нефтеперерабатывающим заводам.
В среду Родион Мирошник выразил мнение, что заявления Трампа заставили Зеленского бросить Киев и умчаться в Лондон.
На прошлой неделе политолог отметил очередную попытку Зеленского вмешаться в выборы в США.