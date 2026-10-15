Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Bloomberg: Сикорский уличил Маска в политических играх со Starlink
Польша потребовала от Маска объяснений по поводу ограничений Starlink
Глава польского МИД Радослав Сикорский раскритиковал Илона Маска из-за неожиданного ограничения работы терминалов Starlink для украинских военных.
Министр иностранных дел Польши раскритиковал Илона Маска после того, как украинские подразделения сообщили о введении новых ограничений в работе спутниковой интернет-системы Starlink компании SpaceX, передает Bloomberg.
«Эй, Илон Маск, большой человек, ты снова играешь в политику своими продуктами? Мы, ваши европейские клиенты, следим за вами», – написал Сикорский в соцсети Х.
Ранее в среду военный советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что компания SpaceX Илона Маска ввела ограничения на использование терминалов Starlink украинскими военными.
Сикорский и Маск уже не раз вступали в споры по поводу использования спутниковой системы, ставшей критически важной для связи украинских войск на поле боя, в качестве политического инструмента. Польша оплачивает часть расходов на доступ Украины к системе Starlink.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink. Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.
Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink.