Bloomberg: Сикорский уличил Маска в политических играх со Starlink

Польша потребовала от Маска объяснений по поводу ограничений Starlink

Tекст: Катерина Туманова

Министр иностранных дел Польши раскритиковал Илона Маска после того, как украинские подразделения сообщили о введении новых ограничений в работе спутниковой интернет-системы Starlink компании SpaceX, передает Bloomberg.

«Эй, Илон Маск, большой человек, ты снова играешь в политику своими продуктами? Мы, ваши европейские клиенты, следим за вами», – написал Сикорский в соцсети Х.

Ранее в среду военный советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что компания SpaceX Илона Маска ввела ограничения на использование терминалов Starlink украинскими военными.

Сикорский и Маск уже не раз вступали в споры по поводу использования спутниковой системы, ставшей критически важной для связи украинских войск на поле боя, в качестве политического инструмента. Польша оплачивает часть расходов на доступ Украины к системе Starlink.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink. Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.

Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink.

