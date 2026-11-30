На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Лавров: Россия не будет на период переговоров делать паузу в СВО
Москва готова к переговорам по Украине для достижения устойчивого и справедливого мира, но не согласится на паузу в специальной военной операции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Повторюсь: Россия – и это неоднократно подтверждал президент России [Владимир] Путин – готова к переговорам для достижения устойчивого справедливого мира. <...> Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», – написал министр в статье «Европа и украинское урегулирование» для газеты «Ведомости».
Задачи, которые должны быть решены для выхода к этой цели, по словам Лаврова, обобщены в программном выступлении главы государства в июне 2024 года. Перемирие, на котором ультимативно настаивают члены ЕС и НАТО, с отсрочкой решения всех остальных вопросов означало бы лишь передышку для восполнения истощенных военных арсеналов киевского режима, указал глава МИД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о движении Украины к полной и безоговорочной капитуляции из-за отказа Киева от мирных переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неспособности Евросоюза претендовать на роль посредника в урегулировании на Украине из-за ультиматумов.
В среду Лавров заявил об отказе Москвы вести переговоры по Украине с Европой из-за неприемлемых манер.