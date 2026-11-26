Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
Песков: Ультиматумы мешают ЕС участвовать в переговорах по Украине
Евросоюз едва ли может претендовать на роль посредника в мирном урегулировании на Украине из-за выдвигаемых им ультиматумов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Конечно, с такими ультиматумами претендовать на роль посредников или на роль участников переговоров по регулированию очень сложно», – сказал Песков «Вестям».
Таким образом, представитель Кремля прокомментировал выдвинутые Брюсселем условия для начала диалога.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Москвы зимнего энергоперемирия и свободного допуска судов в украинские порты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков назвал участие ответственного представителя Киева условием завершения мирных договоренностей.
Во вторник Песков сообщал о непонимании возможного вклада европейцев в процесс мирного урегулирования на Украине.
Представитель Кремля отмечал желание европейских стран преобразовать трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева в четырехсторонний формат.