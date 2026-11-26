Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
Генсек СНГ назвал возможны новых членов содружества
Генсек СНГ допустил присоединение к содружеству Ирана, Сербии и Монголии
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил о возможном изменении формата организации за счет включения новых государств.
Формат СНГ может измениться за счет присоединения новых стран по формуле «СНГ+», пишет ТАСС.
«Это вполне возможно, это реально», – сказал Лебедев.
По его словам, с инициативой присоединения к Содружеству уже выступил Иран, вопрос о предоставлении ему статуса в настоящее время решается. Кроме того, генсек гипотетически не исключил возможности включения в организацию Монголии и Сербии.
Решение об учреждении формата «СНГ+» было утверждено на саммите в Душанбе в октябре 2025 года для активного вовлечения в работу заинтересованных стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать новый формат взаимодействия «СНГ+1».
Также Россия поддержала создание формата «СНГ плюс».
Кроме того, лидеры стран СНГ утвердили новый формат сотрудничества для привлечения к диалогу третьих стран.