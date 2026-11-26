Генсек СНГ допустил присоединение к содружеству Ирана, Сербии и Монголии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Формат СНГ может измениться за счет присоединения новых стран по формуле «СНГ+», пишет ТАСС.

«Это вполне возможно, это реально», – сказал Лебедев.

По его словам, с инициативой присоединения к Содружеству уже выступил Иран, вопрос о предоставлении ему статуса в настоящее время решается. Кроме того, генсек гипотетически не исключил возможности включения в организацию Монголии и Сербии.

Решение об учреждении формата «СНГ+» было утверждено на саммите в Душанбе в октябре 2025 года для активного вовлечения в работу заинтересованных стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать новый формат взаимодействия «СНГ+1».

Также Россия поддержала создание формата «СНГ плюс».

Кроме того, лидеры стран СНГ утвердили новый формат сотрудничества для привлечения к диалогу третьих стран.