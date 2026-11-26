FT: Nvidia прекратила поставки чипов в четыре страны Юго-Восточной Азии

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, остановка поставок системных блоков связана с усилением экспортного контроля США, которые стремятся не допустить получения Китаем доступа к вычислительным мощностям для развития искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Партнеры корпорации, такие как Dell и Supermicro, занимающиеся сборкой серверов, уже уведомили клиентов в Юго-Восточной Азии о блокировке заказов.

В 2025 году выручка Nvidia через подразделение в Сингапуре составила 104 млрд долларов, увеличившись на 72% за год.

Ранее администрация США ввела экспортные ограничения против семи структур, включая сингапурские компании Megaspeed International, Apex Enterprise Solutions и Swiftdata, малайзийские MSFusion, PT Megaspeed International и Speedmatrix, а также таиландскую Megaspeed (Thailand) Co. Их подозревают в перенаправлении американской высокотехнологичной вычислительной техники в Китай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр торговли США Говард Латник перевел часть агентов по предотвращению контрабанды чипов в свою охрану.

Во вторник премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг пообещал не позволить компаниям обходить американские ограничения.

В тот же день администрация США решила внести сингапурскую Megaspeed в черный список.