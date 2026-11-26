Tекст: Алексей Дегтярёв

«Они отзываются, но пока ясности это не вносит», – сказал Песков «Вестям».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков сообщал о малорезультативности рабочих контактов Москвы с европейскими представителями по теме возможного визита в Россию.

Также он заявлял об отсутствии конкретной информации о возможном визите европейской делегации в Москву.

Во вторник Песков сообщал о настойчивости европейских стран, добивающихся преобразования трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в четырехсторонний формат.