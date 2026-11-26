Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
Пригожин рассказал, почему ищет врача для Валерии
Пригожин сообщил о проблемах со связками у певицы Валерии
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин занялся поиском специалиста для своей супруги, певицы Валерии, из-за возникших у нее проблем с голосовыми связками.
У артистки возникли сложности во время длительных концертных выступлений, пишет ОСН. Как оказалось, у знаменитости появились проблемы со здоровьем, требующие вмешательства медиков.
«У Валерии шикарный голос, она великолепная исполнительница, но в последнее время ей все сложнее более трех часов петь на сцене», – рассказал Пригожин.
По словам продюсера, проблемы со связками мешают певице выступать на протяжении длительного периода, поэтому ей приходится делать перерывы. В связи с этим супруг звезды активно ищет профильного специалиста, который поможет исполнительнице избавиться от возникшего недуга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом представитель Елена Чупракова сообщила о стабильном состоянии здоровья певицы Аллы Пугачевой после перелома.
Весной директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг сообщения об экстренной госпитализации артистки.
В прошлом году продюсер Иосиф Пригожин рассказал о давнем инциденте с недопуском Валерии на телевизионный эфир.