Звезда сериала «Друзья» Лиза Кудроу раскрыла секрет 30-летнего брака
Звезда сериала «Друзья» Лиза Кудроу познакомилась со своим будущим мужем – руководителем рекламного агентства Мишелем Стерном – в конце 1980-х, когда он встречался с ее соседкой по комнате.
Лиза Кудроу вышла замуж за руководителя рекламного агентства Мишеля Стерна в 1995 году, у них есть 27-летний сын Джулиан, а в беседе с журналом PEOPLE 62-летняя актриса заявила, что единственное, что поддерживает их брак со Стерном, – это простое желание быть вместе.
«Думаю, в этом-то и вся суть. В основном, взаимное уважение. Но, безусловно, желание остаться вместе, а затем уже необходимость заново учиться взаимному уважению, практиковать его и слушать друг друга», – поделилась она.
Джулиан Стерн с родителями посетил премьеру сериала HBO «Возвращение» в Лос-Анджелесе. Мать призналась, что счастлива наблюдать, как Джулиан идет по ее творческим стопам, так как он снимался с Кудроу в третьем сезоне «Возвращения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, британская актриса Хелен Миррен раздражена «снисходительными» комментариями молодых людей о ее возрасте и супруге, с которым она ходит за ручку, отмечая, что порой люди считают милыми пошлые и обидные вещи.
Кроме того, 80-летний Майкл Дуглас признавался, что теперь «счастлив играть жену» Кэтрин, на которой он женился 25 лет назад, имея в виду, что она активно снимается и зарабатывает, а Майкл нет.