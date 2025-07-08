Легенда Голливуда актер Майкл Дуглас попрощался с карьерой

Актер Майкл Дуглас заявил о нежелании возвращаться в кино

Tекст: Ирма Каплан

Легенда Голливуда Майкл Дуглас отошел от актерской карьеры в 2022 году и теперь признался, что не собирается возвращаться. Ему «пришлось прекратить» сниматься в кино, а вернется он только ради «чего-то особенного», пишет Daily Star.

«Я не работал с 2022 года целенаправленно, потому что понял, что мне нужно остановиться. Я работал довольно усердно почти 60 лет, и я не хотел быть одним из тех людей, которые падают замертво на съемочной площадке», – сказал он на международном кинофестивале в Карловых Варах.

Дуглас заявил, что реальных намерений возвращаться к съемкам у него нет.

«Я не говорю, что я на пенсии, потому что если бы произошло что-то особенное, я бы вернулся, но в остальном я вполне счастлив. Мне просто нравится смотреть, как работает моя жена (актриса Кэтрин Зета-Джонс – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил актер.

По словам Дугласа, он «пытается сделать хороший сценарий» для «небольшого независимого фильма».

«Я не гонюсь за работой. Моя игра в гольф становится лучше», – пошутил он.

В 2010 году Дуглас прошел курс химиотерапии и лучевой терапии из-за рака четвертой стадии, в 2013 году он сказал, что страдает раком языка, а не раком горла. Сейчас он свободен от онкологии, но регулярно проходит осмотры, чтобы следить за ремиссией.

Ему удалось избежать операции, и он говорит, что это «ограничило бы его как актера», поскольку из-за удаления части челюсти он не мог бы говорить.

Актер рассказал о том, как диагноз и выздоровление повлияли на его жизнь, в том числе на его брак. Он признался, что теперь «счастлив играть жену» Кэтрин, на которой он женился 25 лет назад, имея в виду, что она активно снимается и зарабатывает, а Майкл нет.

Однако из-за этого весной СМИ активно муссировали слухи о разводе голливудской пары, так как актеры уже живут раздельно, а разница в возрасте в четверть века стала непреодолимой.

«Источники поделились, что 80-летний Дуглас застрял дома, пока его гораздо более молодая жена Зета-Джонс, 55 лет, путешествует по миру. Кэтрин живет лучшей жизнью, а Майкл сильно зависит от нее и любит, когда она рядом», – писал портал RadarOnline.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, режиссер Стивен Спилберг заявил, что не собирается на пенсию, к тому же он ни разу не снимал в своем любимом жанре вестерн.